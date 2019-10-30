إكرامي: الخطيب رحب بمبادرة تركي آل الشيخ للصلح وشكره (فيديو)

هنأ إكرامي الشحات، كابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعيد ميلاده، والذي يتزامن مع تاريخ اليوم.



وقال "إكرامي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الخطيب أخي الذي لم تلده أمي، ورمز من رموز القلعة الحمراء، فهو خلوق وبار بأهله، وأتمنى له الشفاء العاجل".



وحول مبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع الخطيب قال: "كنت في منزل الخطيب للاحتفال معه بعيد ميلاده، وبعدما غادر مندوب آل الشيخ، فوجئت بترحيب الخطيب بالمبادرة وشكره".



وأضاف: "كان لي رأي في هذا الموضوع، لكن الخطيب رفض أي حديث يقال له، وقال عفا الله عما سلف".



وتابع: "احترمت وجود مندوب آل الشيخ بمنزله، وأتمنى إغلاق الصفحة القديمة بين الخطيب وآل الشيخ كونه عاشقًا للأهلي:، معربًا عن سعادته برد آل الشيخ على رسالة زوجة الخطيب.