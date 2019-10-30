"صوت الشعب" يعقد مؤتمرًا لبحث مشاكل المواطنين في المنيا

أعلن حزب صوت الشعب، برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي عن تنظيم عدة فعاليات مختلفة على مستوى الجمهورية.



وقال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا في بيان للحزب، أن أمانة المنيا بإشراف إيهاب رياض أمين عام الحزب بالمحافظة، عقدت مؤتمرا جماهيريا في قرية "طوخ الخيل" لبحث مشاكل المواطنين وحلها مع المسئولين، خلال في افتتاح مقر الحزب الجديد في القرية.



أضاف طوالة إن أمانة أسوان بإشراف محمد الداعون أمين عام الحزب بالمحافظة تنظم رحلات إلى الأماكن السياحية تحت شعار "اعرف بلدك" في إطار حرص الحزب على تنشيط السياحة الداخلية وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الأماكن.



وأعلنت أمانة الإسكندرية بإشراف المهندس إبراهيم قرعلي امين عام الحزب بالمحافظة عن عقد فصول تقوية بالمجان لجميع مراحل الابتدائية والإعدادية في المواد التالية" e. Math" وعلوم ودراسات ورياضيات ابتداء من 1 نوفمبر القادم.