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فن

«الفانتازيا» والخيال العلمى يسيطران على السينما فى موسم 2020

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:30 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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تسيطر أفلام الخيال العلمى و«الفانتازيا» على السينما المصرية خلال العام المقبل، المنتظر أن يشهد طرح عدد من الأفلام التى تنتمى إلى هذه النوعية المعقدة وغير التقليدية فى تاريخ الفن السابع المصرى، وتتحلى بالابتكار والاستعانة بـتقنيات «الجرافيك» المتطورة، والإمكانيات الضخمة التى تتطلب ميزانية كبيرة.
على رأس القائمة يأتى الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذى اختار العودة إلى السينما بشكلٍ مختلف تمامًا عما قدّمه من قبل، من خلال فيلم «موسى»، الذى يسلط الضوء على التطور التكنولوجيى وتأثير «الروبوتات» على البشرية.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن «كريم» يحرص على تصوير فيلمه فى سرية تامة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، حتى يكون مفأجاة كبرى لجمهوره عند مشاهدته على الشاشة الكبيرة، موضحة أنه صور بعض المشاهد فى الديكور المخصص للعمل فى حلوان والهرم، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.
وأضافت: «العمل سيستغرق وقتًا كبيرًا لتصويره، نظرًا لما يتطلبه من إمكانيات ضخمة، وفى ظل استعانة المخرج بيتر ميمى، الذى اعتاد على إخراج أعمال فنية تنتمى لنوعية الفانتازيا بإنسان آلى حقيقى»، كاشفًا عن أنه «من المحتمل طرح الفيلم خلال عيد الفطر المقبل، على أن يظهر فيه عدد من الممثلين فى أدوار شرفية، مثل إياد نصار وماجد الكدوانى».
ويستعد الفنان أحمد داود لخوض أولى بطولاته السينمائية المطلقة، من خلال عمل ينتمى إلى أفلام الرعب والخيال العلمى، ويعقد فريق العمل جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية للاتفاق مع الفنانين المشاركين. ومن المنتظر أن يبدأ «داود» تصوير الفيلم خلال ديسمبر المقبل، على أن يُعرض فى موسم صيف عام ٢٠٢٠، ليكون مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، وحسب مصادر مقربة من الفنان الشاب، سيكون الفيلم مختلفًا تمامًا عن أحداث فيلم «١٢٢»، ولا توجد به مشاهد دموية كثيرة.
كما تستعد الفنانة مايا نصرى لطرح فيلم «ريما»، خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة الفنان فراس سعيد، بعد أن انتهيا من تصويره بالكامل، خلال الأيام القليلة الماضية، الفيلم ينتمى إلى نوعية الإثارة والغموض، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم، منهم هالة فاخر ومحمد ثروت وإيهاب فهمى. وتدور أحداث الفيلم حول طفلة تسمى «ريما» ورثت عن والدها قدرات روحانية، وتهرب من أهلها وتذهب لأكثر من عائلة أخرى إلى أن تستقر عند فراس سعيد ومايا نصرى، اللذان لم يسمح لهما القدر بإنجاب أطفال وتعرضا لأزمات كبيرة بسبب محاربة الناس لهما إلى أن تأتى «ريما» لإنقاذهما. أما الفنان كريم فهمى فأوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد «ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوًا»، الذى ينتمى لنوعية أفلام «الفانتازيا» فى إطار كوميدى اجتماعى. ويظهر «فهمى» فى شخصية «عقلة الإصبع»، التى تحتاج لأعمال الجرافيك والمؤثرات البصرية لتصميم الخدع والمشاهد المعقدة، ويكون الاعتماد الأساسى فيها على هذه المؤثرات.
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