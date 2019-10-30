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فن

رئيس الأوبرا: محمد منير وافق على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية بشكل فورى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:29 م
جريدة الدستور
حسين الجندى
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قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن المهمة الرئيسية للدار هى نشر الفنون، مبديًا ترحيبه بأى مجهود من المجتمع المدنى فى سبيل إتاحة الفنون للجميع. وكشف «صابر»، فى حواره مع «الدستور»، عن كواليس انضمام النجم محمد منير للمرة الأولى إلى مهرجان الموسيقى العربية، الذى ستبدأ فعالياته غدًا، الموافق ١ نوفمبر. كما تحدث عن مهرجان متحف المنيل للموسيقى العالمية، الذى تبنته دار الأوبرا مؤخرًا، تحت رعاية وزيرة الثقافة.


■ ما الجديد فى هذه الدورة من مهرجان الموسيقى العربية عن الدورات السابقة؟
- الجديد كثير، ويكفى وجود نجوم كبار فى الحفلات، على رأسهم المفاجأة الكبرى النجم محمد منير، بالإضافة إلى كل النجوم المشاركين حتى الشباب. وعندما تحدثت معى جيهان مرسى، مديرة المهرجان، منذ شهر، عن اقتراح وترشيح الفنان محمد منير، رحبت جدًّا، لأنه فنان جميل وتاريخه كبير، ومن منا لا يحب محمد منير؟.. قالت لى وقتها إن اللجنة رشحته لأن يكون من المكرمين، فوافقت على الفور.
■ هل كنت تتوقع أن يوافق الفنان محمد منير على التواجد فى المهرجان؟
- «منير» وافق على الفور، وهو دائمًا ما يتحدث معى، وأرى أنه مرحب جدًّا بالتواجد فى أى شىء يخدم الفنون. وسبق أن وجهنا له الدعوة من خلال وزيرة الثقافة، منذ عامين، لأن يكون فى مهرجان «الأقصر عاصمة الثقافة العربية»، فوافق وقتها على الفور، ولم يتردد نهائيًّا، وحضر الحفلة التى جاء إليها الآلاف من جميع محافظات الجمهورية. وفى مكالمة معه منذ أسبوع قال لى إنه يحب دار الأوبرا المصرية، وكل رؤسائها السابقين.
■ لكن البعض يقول إن الفنانين الكبار يتعنتون فى مسألة الماديات.. ما رأيك؟
- معظم الفنانين يسعون إلى إظهار فنهم، فما بالك لو تم له ذلك فى دار الأوبرا المصرية العريقة؟.. لذا عندما توجه إليهم الدعوة يكون لديهم حماس شديد، وأنا أقف معهم بشدة فى مطالبهم وأراها «مشروعة»، سواء فى حفلات تخص الدولة، أو حفلات خاصة لهم، لأن لديهم مصروفاتهم الكبيرة.
وأريد التأكيد أن الأوبرا عندما تطلب فنانًا نادرًا ما يرفض، ويكون الرفض لظروف خاصة أو مرضية أو لانشغاله كثيرًا، وأغلب الفنانين المشاركين فى مهرجان الموسيقى العربية يكادون يكونون متبرعين بأجورهم، لكونها زهيدة جدًّا، سواء كانوا مصريين أو عربًا.
وغالبيتهم يوافق على قواعد دار الأوبرا المصرية، خاصة أن الغناء فى دار الأوبرا المصرية حلم لهم ورغبة قوية، وكل فنان يشارك فى مهرجان الموسيقى العربية يعلم جيدًا أن هناك منافسة قوية بينه وبين المهرجانات الأخرى، ويعرف جيدًا أنه يخدم بلده، لذلك يكون لديه حماس شديد.
■ هل هناك مطربون رفضوا المشاركة فى المهرجان بسبب خلافات مادية؟
- لا، لم أكن شاهدًا على أى واقعة تخص ذلك نهائيًا، وكما قلت منْ يرفض تكن له أسباب وارتباطات مقنعة، مثل ظروف صحية أو خاصة، ودار الأوبرا تضع ذلك فى الحسبان وتتفهمه جيدًا... «اللى عايز يغنى فى دار الأوبرا المصرية ينور، واللى مش يغنى السنة دى يغنى السنة الجاية.. الموضوع بسيط».
■ هناك حفلات للمطربين الشباب أيضًا.. ما الفكرة وراء ذلك؟
- المهرجان سيجمع كثيرًا من الفنانين الذين درسوا وتعلموا فى دار الأوبرا المصرية، وكل حفل يسبقه ما يقرب من ٣ حفلات غنائية لمطربى الأوبرا الشباب، ومن بينهم ريهام عبدالحكيم ومروة ناجى ومى فاروق وغيرهن الكثير، ممن أخذوا خطوة كبيرة فى النجومية، وسيكون وجودهم بشكل قوى، سواء فى القاهرة أو دمنهور أو الإسكندرية، خاصة أن الأوبرا لا تتخلى عن أولادها نهائيًّا.
■ ما أبرز الأمور التى طلبتها من مديرة المهرجان جيهان مرسى؟
- كل عام تكون هناك طلبات من دار الأوبرا المصرية، لكن فى هذه المرة هى من طلبت أن نذلل جميع العقبات للفنانين، وقبلها بـ٣ أشهر طلبت ألا تكون هناك مشكلات فى النواحى المالية. وأريد القول إن وزارة المالية ساندتنا كثيرًا هذا العام، وعقدنا مع مسئوليها اجتماعات كبيرة، واستثنت المهرجان من اللوائح والقوانين.
■ ماذا عن اهتمام ومتابعة الدكتورة وزيرة الثقافة للمهرجان؟
- الاهتمام كبير من ناحية الوزيرة، ونحن نعرض عليها كل شىء، وتهتم وكأنها هى رئيسة دار الأوبرا المصرية، وإن كانت هناك ملاحظات تخبرنا بها، ونتشاور بشأنها، وأنا شخصيًا أحب رأيها جدًّا، وهذا ليس فى مهرجان الموسيقى العربية فقط، بل فى جميع المهرجانات، مثل «محكى القلعة»، و«المهرجان الصيفى».
■ ماذا عن دعم دار الأوبرا مهرجان «متحف المنيل للموسيقى العالمية» فى دورته الثانية؟
- دار الأوبرا دائمًا ما يكون بينها وبين مهرجان متحف المنيل للموسيقى العالمية تعاون كبير، وأى شىء يطلبونه نسعى لتنفيذه، وطلبوا مؤخرًا عددًا من العازفين والآلات وأعضاء الأوركسترا للمشاركة فى مهرجانهم، إضافة إلى تعاون الورش مع أكاديمية الفنون، وطلبوا دعم وزارة الثقافة أيضًا، وهو ما لبته الوزيرة، التى طلبوا أن يكون المهرجان تحت رعايتها، وبالفعل رحبنا جميعًا بذلك، لما للمهرجان من هوية منفصلة.
■ هل هوية المهرجان فقط دفعتكم لأن توافقوا على أن يكون برعاية الأوبرا؟
- نحن كدار أوبرا نشجع مثل تلك المهرجانات، لأنها مهمة جدًّا لإطلاع الجمهور المصرى على فرق وموسيقى مختلفة، إضافة إلى رفع الذوق العام، وتشجيع الفنانين الشباب. فمثلًا فى الدورة الأولى العام الماضى أعطوا جائزة للفنانة فرح الديبانى، وهى فنانة شابة، تمثل مصر فى المحافل الدولية، والأوبرات العالمية، والأوبرا تشجع ذلك، وهو ما يدفع كل من شارك فى المهرجان أن يستكمل مسيرته الفنية بشكل مميز.
■ ما الاستفادة العائدة على دار الأوبرا المصرية من مثل هذا المهرجان؟
- الأهم فى مشروعات الأوبرا وخطواتها نشر الفنون بشكل عام، وأى شخص ومؤسسة تساعد فى ذلك نعتبره معاونًا لنا ومفيدًا بشكل كبير، وأفضل كثيرًا من المحاربة وحدنا فى نشر الفنون، ونتمنى كدار أوبرا أن تكون هناك آلاف من مؤسسات المجتمع المدنى والأفراد يعملون فى نشر الفنون الرفيعة والموسيقى والغناء.

رئيس الأوبرا: محمد منير وافق على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية بشكل فورى
رئيس الأوبرا: محمد منير وافق على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية بشكل فورى
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