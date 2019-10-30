العاملون فى «أسوان الجديدة»: صرح لجذب الاستثمار

بحماس شديد، يواصل العمال والمهندسون فى مشروع مدينة «أسوان الجديدة» عملهم، متحدين حرارة الشمس المرتفعة التى تتسم بها المحافظة الجنوبية، ووعورة الأرض والمرتفعات.



يبنى ويشيد كل واحد من هؤلاء العمال والمهندسين بهمة منقطعة النظير، لتحويل حلم المدينة إلى واقع حقيقى، ولتنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ أكبر توسع عمرانى لمدينة أسوان.



ويبدو أن الحلم اقترب من التحقق، بانتهاء أعمال المشروعات العديدة التى تتضمنها المدينة، وعلى رأسها «الشريط النهرى»، الذى يضم ممشى سياحيًا على نهر النيل، وعددًا من الفيلات، وفندقًا، ومولًا تجاريًا، وحديقة على الطراز العالمى.



«الدستور» التقت هؤلاء العمال، ليحكى كل منهم تجربته فى العمل بأسوان الجديدة، وأهم ما أنجزه حتى هذه اللحظة.





رمضان: تحدينا الحرارة.. نعمل 10 ساعات يوميًا.. واإلنشاء يتم وفقًا ألعلى المعايير العالمية





قال بركات رمضان، المشرف على عمال المساحة فى منطقة الفيلات بـ«الممشى النهرى»، ضمن أعمال مشروع مدينة أسوان الجديدة، إن العمال استطاعوا التغلب على ظروف العمل الصعبة، مثل حرارة الشمس المرتفعة جدًا، وبُعد موقع العمل عن الخدمات.

وأضاف «رمضان»، الشاب الثلاثينى الذى ترك بيته وزوجته فى المنوفية، وانتقل إلى مدينة أسوان منذ عام: «معدل الإنجاز يسير وفقًا للمخطط، والتسليم سيكون فى الموعد المحدد دون أى تأخيرات»، مشيرًا إلى إشرافه على «فريق مساحة» مكون من ٤ أفراد، فى حين يزيد عدد العمال والمهندسين الذين ينفذون مشروع فيلات «الممشى النهرى» ككل على ٢٠٠ عامل ومهندس، فضلًا عن الاستعانة بـ٤٥ عامل يومية لتنفيذ أعمال البناء والنحت.

وواصل: «فى البداية كنا نعمل بشكل متواصل دون راحة حتى ننتهى من تنفيذ الأعمال الخاصة بفيلات الممشى السياحى، أما الآن فنعمل لمدة ١٠ ساعات يوميًا. وفى كل الأحوال يعمل الجميع بحماس كبير على الرغم من الإرهاق»، واصفًا المشروع بأنه من أهم المشروعات التى شارك فى تنفيذها.

وتابع: «العمل مرهق جدًا بسبب امتداد المشروع لمسافة تزيد على ألف فدان، وهذه أكبر مساحة أفقية تم تنفيذ مشروع عليها فى مصر، لكننا نؤمن بأهمية ما نفعله، وشخصيًا أشعر بالفخر الشديد لمشاركتى فى هذا المشروع الذى سيحول أسوان إلى مدينة عالمية، وبدلًا من جذبها للسياح فقط ستكون أيضًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بعد أن يشاهدوا ما وصلت له من تطور».

وشدد على أن تنفيذ المشروع تم وفقًا للمعايير العالمية فى التصميم والتنفيذ، متوقعًا أن يكون رسالة للعالم تؤكد مستوى التقدم الذى وصلت إليه مصر.





حسين: نقلنا المعدات على أكتافنا بسبب الجبال إيمانًا بالمشروع



قال مصطفى حسين، كبير عمال مشروع الإسكان الاجتماعى فى المدينة، إنه بمجرد حصول شركته على المناقصات الثلاث الخاصة بالمشروع، بدأت العمل فى بناء عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك فى يوليو ٢٠١٨.

وأضاف «حسين»، البالغ ٢٧ عامًا: «مشروع الإسكان الاجتماعى فى أسوان الجديدة يتضمن بناء العديد من العمارات فى امتداد المدينة»، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣١٢٠ وحدة سكنية بالفعل، وجارٍ تنفيذ ٣٦٠٠ وحدة سكنية أخرى فى المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ ١١٦٠ وحدة سكنية «٥٨ عمارة»، و٨٤٠ وحدة «٤٢ عمارة»، فى يونيو ٢٠٢٠.

وأشار إلى أنه يعمل معه قرابة ١٠٠٠ عامل، واجهوا العديد من الصعوبات، أهمها الجبال والمرتفعات التى كان لا بد من تسويتها قبل بدء العمل، ولتنفيذ ذلك نقلوا المعدات بشكل يدوى وعلى أكتافهم إلى مواقع العمل، ورغم صعوبة ذلك سهل عليهم المهمة إيمانهم بأهمية هذا المشروع القومى. وأضاف: «كانت هناك صعوبة أخرى فى الحصول على المياه، لكن العمال لم يتأثروا بذلك ورضوا بأقل القليل، كاشفين عن استعدادهم لفعل أى شىء فى سبيل نهضة مصر، وهو ما دفعهم لانتظار وصول المياه من منطقة تبعد ٥ كيلومترات عن موقع العمل».

كما كانت هناك صعوبة فى الوصول إلى مصدر كهرباء ثابت، لذا تم الاعتماد فى البداية على مولدات الكهرباء، حتى تم حل المشكلة بالكامل، فضلًا عن الصعوبات الأخرى المتعلقة بعدم التواصل بسهولة مع أهالى العمال، لكن «كل هذا لم يؤثر على حماس العمال، الذين كانوا يعملون فى حرارة الشمس المرتفعة، واستطاعوا إنجاز أعمال البناء فى الموعد المحدد، وينفذون حاليًا أعمال التشطيبات»، وفق «حسين».





هشام: 500 عامل من عدة محافظات لتنفيذ «الممشى»



«اختلاف أسوان عن الكثير من محافظات الجمهورية، وجذبها الملايين من السياح على مدار العام، جعل التحدى أمامنا كبيرًا لتنفيذ مشروع يحافظ على تراث المحافظة وثقافتها الخاصة، وفى الوقت نفسه يعمل وفقًا لأساليب التكنولوجيا الحديثة».. بهذه الكلمات بدأ المهندس محمد هشام، من مدينة أسوان، المشرف على مشروع «الممشى النهرى» حديثه.

وأضاف «هشام»: «أوشكنا على الانتهاء من الممشى السياحى بمجهود ٥٠٠ عامل من محافظات الجمهورية المختلفة، منهم عمال يومية وعمال خرسانة وبناءون ونقاشون، وذلك بعد أن عملنا أثناء تخطيط المشروع على تفادى الوقوع فى أى أخطاء».

وأشار إلى أن مشروع الممشى السياحى واحد من بين مشروعات عدة يتم تنفيذها ضمن «شريط مائى» كامل، وعلى رأسها بناء ٦٦ فيلا كاملة التشطيب على مساحة ١٠٥٠ فدانًا، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ١٨١ فدانًا، إلى جانب المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، والحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، والاستراحة.

وعن مواعيد التسليم، قال: «سيتم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع ككل نهاية العام الجارى، وستكون متاحة للاستثمار بداية من يونيو ٢٠٢٠»، معربًا عن فخره بالمشاركة فى واحد من أكبر المشروعات الضخمة، الذى تتم الإشادة بالأعمال التى تمت فيه، والانبهار بحجم إنجازها.





صابر: «الشريط المائى» منفذ للسياحة وتغلبنا على كل المشكلات



قال المهندس محمد صابر، معاون رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة المسئول عن تنفيذ «الشريط المائى»، إن الشريط سيكون بمثابة منفذ جديد للسياحة فى أسوان، ويحولها إلى منارة إفريقيا، وبوابة مصر إلى دول القارة السمراء، نظرًا لما يتضمنه من إنشاء ممشى سياحى على النيل، وعلى جانبيه عشرات الفيلات، بجانب مول تجارى، وحديقة نيلية.

وأضاف «صابر»: «المشروع بدأ فى يونيو ٢٠١٨، وتم إنجاز ٩٠٪ من أعماله، وفى مقدمتها الانتهاء من عشرات الفيلات، وحاليًا يتم العمل فى الممشى السياحى، وذلك بسواعد العشرات من المصريين الذين أتوا من جميع المحافظات، وتغربوا عن ذويهم من أجل المساهمة فى ذلك المشروع القومى الكبير». وكشف عن تخصيص ٨٥٠ مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من «الشريط النهرى»، على أن تتم زيادتها إلى مليار جنيه حال وجود مرحلة ثانية خلال الفترة المقبلة. وعن المشكلات التى واجهتهم أثناء التنفيذ، قال: «تغلبنا على كل المشكلات، التى كان أبرزها قسوة التربة الصخرية، وعدم علم العمال بخريطة الطرقات والشوارع، إلى جانب حرارة الجو المرتفعة، خاصة أن أغلب أيام العمل فى الصيف».





عبدالعظيم: أنهينا غالبية أعمال الفيلات والمول والفندق



كشف أحمد عبدالعظيم، مدير المشروعات فى جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن أن عدد العمال الذين ينفذون مشروع «الشريط النهرى» يبلغ أكثر من ٢٠٠٠ عامل ومهندس، يتوجهون جميعًا إلى موقع العمل فى تمام الثامنة صباحًا، ويعملون لأكثر من ٨ ساعات يوميًا.

وأضاف «عبدالعظيم»: «أنهينا جزءًا كبيرًا من الأعمال الخاصة بالعديد من المشروعات فى مدينة أسوان الجديدة، من بينها الفيلات والحديقة والمول والفندق».

وأشار إلى إصدار تعليمات من جهاز مدينة أسوان الجديدة للشركات القائمة على المشروع بسرعة الانتهاء من الممشى السياحى النهرى، حتى يتمتع به المواطنون، على أن يتم اختيار أفضل الخامات فى التنفيذ، وكذلك الإسراع بمعدلات تنفيذ الفيلات، وأعمال تنسيق الموقع الخاصة بها.

ونوه إلى ضخ الدولة استثمارات ضخمة فى مدينة أسوان الجديدة لبناء مناطق خدمية من مدارس، ومستشفى عام، وملاعب، ومراكز تجارية، ووحدات إطفاء، وحدائق ومتنزهات.





محمد: نزين أنحاء المدينة بأشجار ونخيل ونباتات نادرة



عمل المهندس خالد محمد، مدير مشروع الـ«لاند سكيب» بالمدينة الجديدة، فى مجال تنسيق الحدائق منذ ٢٠١٢، فى مدن مثل «الرحاب» و«مدينتى»، حتى وصل إلى مشروع أسوان الجديدة، فى يناير الماضى، لتولى مهمة تنسيق الحدائق وتزيين المشروع. وقال «محمد»، ٤٠ عامًا، من محافظة الأقصر، إن الفريق الذى يديره يتولى أعمال الزراعة والرى والتنسيق للحدائق والمسطحات الخضراء التى تُضفى جمالًا خاصة على المشروع، موضحًا أن هذا الفريق يضم ٤٠ عاملًا مقسمين إلى مجموعتين، الأولى تروى النباتات وتعتنى بها، والثانية تقصّ وتنسق الأشجار والنجيل وغيرهما من الزراعات، وهى مهمة تحتاج دقة ووعيًا فى كل الخطوات، نظرًا للتعامل مع نباتات نادرة. وإلى جانب هاتين المجموعتين، يهتم عمال آخرون بأعمال الـ«هارد سكيب»، وفيها يتم تثبيت الأحجار التى تحيط بالمساحات الخضراء وحمامات السباحة بشكل جمالى، بجانب تنفيذ «البرجولات» و«نوافير» المياه فى الشوارع الرئيسية، وعند مداخل ومخارج المدينة.

وكشف مدير مشروع الـ«لاند سكيب» عن انتهاء أعمالهم فى منطقة جهاز المدينة، حيث نسقوا جميع الحدائق الخاصة بها، وزرعوا النجيل والأشجار النادرة والنخيل، بجانب بناء مجموعة من التماثيل التجميلية، وأحواض الزرع التى تحوى نباتات نادرة.





رشاد: صرح متكامل به جميع الخدمات الأساسية والترفيهية



قال أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنها أصبحت مدينة متكاملة تتوافر بها جميع الخدمات الأساسية والترفيهية، من إسكان ومرافق، إضافة إلى «الممشى النيلى» الذى سيكون عامل جذب لآلاف من الاستثمارات بعد الانتهاء من تنفيذه. وأضاف: «انتهينا من تنفيذ وإنشاء الكثير من المشروعات التى كان مخططًا لها، وخلال العام المقبل سيتم تسليم باقى المشروعات». وأشار إلى أن الاستثمارات استهدفت إنشاء مشروعات إسكان وخدمات ومرافق من مياه وكهرباء وشبكات طرق وغيرها.



