"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

نفت وزارة الإنتاج الحربى أى أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION التى تم الكشف عنها، أمس الثلاثاء، خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية والتى سوف يتم تصنيعها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ما يتم تداوله من أسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهه من شركات صينية استغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجهم، كما نشرت صفحات هذه الأخبار باستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتى تحمل اسم E-MOTION وهو الاسم التجارى المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربى وشركة IMUT.



يشار إلى أن السيارة التى أعلن عنها أمس من المقرر أن تستخدم فى قرى سياحية وكمباوندات أما السيارات التى سوف يتم قيادتها فى الشارع سوف يكشف عنها فى الفترة القادمة.



وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة ومتابعة أخبار الوزارة من خلال صفحاتها.