التفاصيل الكاملة لانطلاق مسابقة ملكة جمال العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العرب، تفاصيل الموسم الجديد للمسابقة الذي سيبدأ في مارس المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي حضرته الأميرة سمارة يحيى، ملكة جمال الجزائر لعام 2019، والتي تحمل لقب ملكة جمال العرب في الموسم الحالي.



وقالت الدكتورة حنان نصر، رئيسة المسابقة، إن مسابقة ملكة جمال العرب تقام منذ 12 عامًا، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، حيث يحرص صُناع المسابقة على إقامة فعالياتها كل عام؛ لتجتمع ممثلة من كل البلدان العربية بالإضافة للبلدان التي تُعاني من ويلات الحروب والأحداث الدموية، وهذا يدل على نجاح المسابقة في تسليط الضوء على جمال البلدان العربية حتى في أصعب الظروف.



وأضافت "نصر"، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي: "تحمل المسابقة العديد من المشاركات العربية من الحضور، ومصممى الأزياء وباقة من نجوم الوطن العربي، ويشارك ما بين 18 و22 دولة عربية، أبرزهم: مصر، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، لبنان، سوريا، سلطنة، عمان، اليمن، الإمارات، والأردن، وفلسطين، والعراق، واليمن".



وأوضحت أن الهدف الأساسي من المسابقة التبادل الثقافي بين الدول العربية، وتبادل عادات وتقاليد كل بلد مشاركة في مهرجان السياحة العربية ملكة جمال العرب بدورته الثالثة عشر، لافتة إلى أن هناك دول تشارك لأول مرة بالمسابقة كالإمارات، والسعودية، كما سيتم مشاركة الدول التي تحرص كل عام اختيار ممثلة لبلدها للتنافس على لقب ملكة جمال العرب، أبرزهم: الجزائر، والمغرب، تونس، ولبنان.



وأكدت رئيسة المسابقة، أن الأميرة سمارة يحيى، ملكة جمال العرب في العام الحالي، بدأت الأنشطة الخاصة بها، بالتزامن مع وجودها بمصر، من خلال زيارتها للعديد من دور الأيتام والمؤسسات الخيرية لتبعث رسالة سلام من مصر لكافة دول العالم، لافتة إلى أن الأميرة سمارة، أعلنت عن رغبتها في زيارة العديد من الأماكن السياحية بمصر ومشاركتها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ويتابعها عليه ملايين الشخصيات.



وجاءت الأميرة سمارة يحيى للمشاركة لهذا العام خلال فعاليات المسابقة كرسالة سلام من النيل بمصر، وتهدف بهذه المشاركة استكمال البرنامج الخاص بها من رعاية الأطفال وزيارة العديد من المؤسسات الخيرية بمصر وكذلك زيارة عدد من المزارات السياحية.



من جانبها قالت الأميرة الجزائرية سمارة يحيى، ملكة جمال العرب 2019، إنها تحب الشعب المصري وترى أنهم يبتسموا للغريب عنهم؛ بل ويرحبون به على الفور ولديهم حُسن ضيافة، مشيرة إلى أنها زارت العديد من الأماكن السياحية بمصر وحرصت على زيارة دور الأيتام والعديد من المؤسسات الخيرية، مؤكدة أنها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" تدعو جميع الجنسيات والشعوب لزيارة مصر.