الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

لايف ستايل

التفاصيل الكاملة لانطلاق مسابقة ملكة جمال العرب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
سمارة يحيى
سمارة يحيى
شيماء دهب
طباعة
أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العرب، تفاصيل الموسم الجديد للمسابقة الذي سيبدأ في مارس المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي حضرته الأميرة سمارة يحيى، ملكة جمال الجزائر لعام 2019، والتي تحمل لقب ملكة جمال العرب في الموسم الحالي.

وقالت الدكتورة حنان نصر، رئيسة المسابقة، إن مسابقة ملكة جمال العرب تقام منذ 12 عامًا، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، حيث يحرص صُناع المسابقة على إقامة فعالياتها كل عام؛ لتجتمع ممثلة من كل البلدان العربية بالإضافة للبلدان التي تُعاني من ويلات الحروب والأحداث الدموية، وهذا يدل على نجاح المسابقة في تسليط الضوء على جمال البلدان العربية حتى في أصعب الظروف.

وأضافت "نصر"، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي: "تحمل المسابقة العديد من المشاركات العربية من الحضور، ومصممى الأزياء وباقة من نجوم الوطن العربي، ويشارك ما بين 18 و22 دولة عربية، أبرزهم: مصر، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، لبنان، سوريا، سلطنة، عمان، اليمن، الإمارات، والأردن، وفلسطين، والعراق، واليمن".

وأوضحت أن الهدف الأساسي من المسابقة التبادل الثقافي بين الدول العربية، وتبادل عادات وتقاليد كل بلد مشاركة في مهرجان السياحة العربية ملكة جمال العرب بدورته الثالثة عشر، لافتة إلى أن هناك دول تشارك لأول مرة بالمسابقة كالإمارات، والسعودية، كما سيتم مشاركة الدول التي تحرص كل عام اختيار ممثلة لبلدها للتنافس على لقب ملكة جمال العرب، أبرزهم: الجزائر، والمغرب، تونس، ولبنان.

وأكدت رئيسة المسابقة، أن الأميرة سمارة يحيى، ملكة جمال العرب في العام الحالي، بدأت الأنشطة الخاصة بها، بالتزامن مع وجودها بمصر، من خلال زيارتها للعديد من دور الأيتام والمؤسسات الخيرية لتبعث رسالة سلام من مصر لكافة دول العالم، لافتة إلى أن الأميرة سمارة، أعلنت عن رغبتها في زيارة العديد من الأماكن السياحية بمصر ومشاركتها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ويتابعها عليه ملايين الشخصيات.

وجاءت الأميرة سمارة يحيى للمشاركة لهذا العام خلال فعاليات المسابقة كرسالة سلام من النيل بمصر، وتهدف بهذه المشاركة استكمال البرنامج الخاص بها من رعاية الأطفال وزيارة العديد من المؤسسات الخيرية بمصر وكذلك زيارة عدد من المزارات السياحية.

من جانبها قالت الأميرة الجزائرية سمارة يحيى، ملكة جمال العرب 2019، إنها تحب الشعب المصري وترى أنهم يبتسموا للغريب عنهم؛ بل ويرحبون به على الفور ولديهم حُسن ضيافة، مشيرة إلى أنها زارت العديد من الأماكن السياحية بمصر وحرصت على زيارة دور الأيتام والعديد من المؤسسات الخيرية، مؤكدة أنها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" تدعو جميع الجنسيات والشعوب لزيارة مصر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

مدبولي: استبدال عدادات الكهرباء خلال 4 سنوات بأخرى مسبقة الدفع

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الوزراء: قروض حسنة للفلاحين لتنفيذ الري الحديث

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة النقل تكشف كذب "السكك الحديدية" بشأن واقعة قطار شبين القناطر

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يجهز للتعاقد مع بديل صلاح تحسبًا لرحيله

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

بالصور.. انهيار عقار بمنطقة باب الوزير في القاهرة

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الرئيس نيوز

6 قرارات للصحفيين ضد تجاوزات رئيس الزمالك

تفاصيل انهيار عقار وإخلاء 4 عقارات مجاورة في باب الوزير

تويتر يحظر الدعاية السياسية

بسبب رئيس الزمالك.. محمود كامل يجمد عضويته بمجلس نقابة الصحفيين

منوعات

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

كشكول

"آداب عين شمس": نسعي لاعتماد برامج الإنجليزية والفرنسية والإرشاد السياحى

بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل تعريفية بجامعة السادات

تعرف على طريقة حساب حوافز المعلمين "مستند"

285 طالب سجلوا بياناتهم بالانتخابات الطلابية بآداب عين شمس

إسلام سياسي

افتتاح الملتقى الدولي الثالث للطريقة الشيخية بالجزائر وأعلامها بأوروبا وأفريقيا

إعلامي شاب: "عبد الله شريف" استغل هجوم الإعلام عليه لكسب شهرة

باحثة: "مشاهد الدم" العقبة الأكبر في وجه عودة الإخوان للمشهد المصري

هل كررت أمريكا سيناريو " أبو كراع" مع زعيم داعش؟


زيت وسكر

طوارئ في التنظيم والإدارة لاستقبال طلبات التسوية الوظيفية

انفوجراف.. 4 محظورات سياسية على الموظف العام

تفاصيل إنشاء مجالس غذائية قومية

ما هو “السرطان”؟.. تعرف على الإجابة!

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
د.مينا بديع عبدالملك
ستون عامًا على رهبنة فرانشسكا وتشيشيليا
صفوت البياضي
الشكر.. لغة العالم
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة تحتفى بشباب ٣ دفعات من "إبدء حلمك"

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

صفحتنا ع الفيس بوك