"الأورمان" تخصص إعانة شهرية 1000 جنيه لأسرة شهيد قطار الإسكندرية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تخصيص إعانة شهرية بمبلغ ألف جنيه مدى الحياة لأسرة الشهيد محمد عيد، ضحية قطار الإسكندرية.



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أن جمعية الأورمان ستتكفل بساق صناعي، أحدث ساق صناعي في العالم مثل الحقيقة، إذا ثبت بتر قدم صديق الشهيد محمد عيد.



في حين وجه تامر عيد، شقيق ضحية قطار الإسكندرية، الشكر لجمعية الأورمان، قائلًا: "ربنا يباركله ويجعله في ميزان حسناته، ولكن أنا مش عايز أي إعانة مادية، أنا عايز الناس كلها تقف معايا أجيب حق أخويا، إللي بيحبني وبيحب أخويا يقف بجانبنا لإعادة حق أخويا، ما أريده فقط هو القصاص".