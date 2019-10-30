شقيق ضحية قطار الإسكندرية: "لا نريد سوى القصاص"

أشاد تامر عيد، شقيق ضحية قطار الإسكندرية، بالشعب المصري، قائلًا: "هذا ما توقعته من مصر والمصريين، كمية ناس كبيرة كلمتني من كل المحافظات وجت عزتني"، معلقًا: "مصر بلد الشهامة والجدعنة، محدش قصر معايا".



وتابع "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم: "ناس مهولة كلمتني من كل محافظات مصر ومن السعودية وفلسطين، والحمد لله على كل شيء".



وأكد أن كل ما يريدونه هو القصاص، معلقًا: "أخويا استحالة يكون رمى نفسه، محدش شاف أخويا شكله كان عامل إزاي في المشرحة، المنظر كان شنيع وحسبي الله ونعم الوكيل"، لافتًا إلى أن شقيقه لديه 23 عامًا، وكان يجهز شقته لزفافه، وأن والدته في حالة انهيار.