المتوهج.. ممدوح عامر يدافع عن صوته: غالبية مجلس نقابة القراء معاهم إعدادية

قرر مجلس إدارة نقابة مُحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب قراء الجمهورية شيخ عموم المقارئ المصرية، السبت الماضى، إحالة القراء «ممدوح إبراهيم عامر، وعبداللاه جلال، وهشام سمير عنتر» إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بتهمة التجاوز فى تلاوة القرآن. ولبيان تفاصيل الأزمة وكواليس الخلاف، التقت «الدستور» الشيخ ممدوح عامر، وكان لها هذا الحوار التالى.







■ ما ردك على بيان نقابة القراء بإحالتك للنيابة بسبب تجاوزك فى تلاوة القرآن؟

- يؤسفنى ويحزننى أن نتناول شأنًا داخليًا من شئون نقابتنا على صفحات الجرائد وفى وسائل الإعلام، لكننى مضطر لذلك، بما أن مجلس النقابة هو من بادر وطرح الخلاف للجمهور.

كل ما أعرفه أن النقابة أصدرت بيانًا نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، ونقلته عنها مواقع إخبارية وصحف، يفيد بإحالتى مع القارئين عبداللاه جلال، وهشام سمير عنتر، إلى النيابة العامة بتهمة التجاوز فى التلاوة.

فإذا صحت هذه الأنباء فمن حقى أن أسأل عن سبب إحالتى للتحقيق، دون أن يتم استدعائى للمثول أمام لجنة تحقيق داخل النقابة أولًا، وأعتقد أن ما يحدث هو حرب تصريحات إعلامية، وحتى الآن لم يصلنى أى إخطار رسمى يؤكد إحالتى للتحقيق.

إذا كنت أخطأت فكان الأولى بمجلس النقابة أن يستدعينى لمناقشتى فى خطئى، لأن «النصيحة على الملأ فضيحة» كما تعلمنا، وهو ما لم يحدث معى، لذا هذا الفعل غير قانونى، لأن النقابة تود أن تحاسبنى على ما يفعله كبار المشايخ، ومنهم أعضاء فى مجلس النقابة، على رأسهم الشيخ صديق المنشاوى، فإذا أرادوا أن يحاسبونى على ما يسمونه «تجاوزات»، فعليهم محاسبة هؤلاء أيضًا.

■ هل هناك أى خلاف شخصى بينك وبين مجلس إدارة النقابة؟

- هذا المجلس غير قانونى، وبه أناس لم يتمّوا حفظ القرآن، يحاربون الأمثلة النابغة من شباب القراء، وشهاداتى الدراسية تفوق شهادات أى منهم، لأن معظم أعضاء مجلس إدارة النقابة «معاهم إعدادية» فقط.

أنا مستعد للمثول أمام أى لجنة لاختبارى فى قراءة القرآن الكريم، لكن بشرط أن تختبرنى هذه اللجنة مع المشايخ محمود صديق المنشاوى وحسين إبراهيم الإسكندرانى والأسامة أبوالنور، أعضاء مجلس إدارة النقابة.

كيف نقر بأى إجراء يتخذه مجلس النقابة التى لم تشهد أى انتخابات منذ سنوات، وصدر بحقها قرار بحل مجلسها منذ ٢٠١٣، وحين تسأل عن قانونية هذا المجلس يخبروك أنه مجلس تسيير أعمال.

فإذا أمعنا النظر فى أعضاء مجلس النقابة سنجد أن النقيب وهو الشيخ محمود الطبلاوى، رجل نعتز به جميعًا، لكنه يبلغ من العمر ٨٤ عامًا وظروفه الصحية تمنعه من مباشرة عمله واختصاصاته، وبالمناسبة قرار تحويلنا للنيابة صدر دون علمه.

أصدر القرار نائب النقيب الشيخ محمد حشاد، وهو غير مصرح له بذلك، بجانب أنه تخطى من العمر ٧٥ عامًا، ودعنى أسأل عن تاريخه كقارئ للقرآن، هل هو الشخص الذى يمكن أن نقارنه بأسماء مثل الشيخ أحمد المعصراوى، والشيخ أبوالعينين شعيشع، هؤلاء كانوا أساتذة فى القراءة، مع الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وغيرهم من الكبار.

■ ما المخالفات التى يتهمك المجلس بارتكابها؟

- لم يشر البيان لتلك المخالفات المزعومة، لكننى تواصلت مع عدد من المشايخ المقربين من أعضاء مجلس النقابة فى وقت سابق لتاريخ صدور البيان، وعلمت منهم أن الشيخ محمد حشاد، نائب رئيس المجلس، غاضب أو مستاء منى بسبب استفتاحى قراءة سورة التكوير بـ«الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت...»، والتكبير لا يكون إلا فى استفتاح سورتى الضحى والشرح.

واحترامًا للقرآن وأهله عندما علمت بالأمر بادرت واتصلت بالشيخ «حشاد»، وطلبت منه النصيحة وتعاملت معه كأننى طفل صغير بدأ تعلم القرآن حديثًا، وشرحت له وجهة نظرى، وقلت له إن ما فعلته يجوز وفق ما ذكره الإمام الجزرى فى باب القراءات، وتناقشنا وقلت له إذا أراد لومى فعليه أن يلوم كبار مشايخنا وأساتذتنا مثل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ صديق المنشاوى.

أصر الشيخ «حشاد» على موقفه وطلب منى نشر منشور على صفحتى أتبرأ فيه من جميع قراءاتى السابقة، فأخبرته أن ما يطلبه منى «هدم مش بناء وتقويم»، فطلب منى ألا أقرأ بهذه الطريقة مرة أخرى، وانتهى الحوار بيننا، لكن فوجئت فى اليوم نفسه بأحد أصدقائى يخبرنى ببيان النقابة الذى طالعه على صفحتها بـ«فيسبوك».

■ كيف تصف ما تمر به من خلاف مع نقابتك؟

- بدأت حفظ القرآن فى سن الرابعة وكرمتنى الدولة، ممثلة فى وزارة الأوقاف، ورئاسة الجمهورية فى عمر ٧ سنوات فى مسابقات دولية ومحلية، وبدأت مشوار التلاوة فى سن ١٩ عامًا.

يجوز أننى ارتكبت بعض المخالفات، لكنها لا تصل لنسبة الـ١ على ١٠ من التجاوزات التى يرتكبها أعضاء مجلس إدارة النقابة، وهنا يجب أن نسأل: هل القرار الذى اتخذه المجلس نابع من الغيرة على كتاب الله حقًا، وهل كتاب الله هو فقط أحكام تجويد وقراءات، وماذا عن أخلاق أهل القرآن؟ وما إلى ذلك، فهل من الأفضل أن «أنا من حبايب ربنا»، والرسول، صلى الله عليه وسلم، قال «إن الله قد أعطى المال لمن يحب ومن لا يحب، ولكن أعطى القرآن لمن يحب»، وأنا أحبنى الله وهذا يساوى كنوز الدنيا وما فيها.

■ لو ابتعدنا عن هذه الأزمة.. ماذا عن أول أجر حصلت عليه من التلاوة؟

- أنا أقرأ كثيرًا بدون مقابل، وأتذكر أن أول أجر حصلت عليه كان ٤٠ جنيهًا، وحينها أخذت ورقتين كل ورقة بـ٢٠ جنيهًا، وكان معى شيخ يكبرنى حصل على ٢٥٠ جنيهًا.

■ ما السورة الأقرب إلى قلبك؟

- «الفاتحة»، لأنها سورة يحفظها القاصى والدانى، وأنا أحب أن أقرأ السور التى يفهمها الأطفال والشباب والكبار، كما أن سورة الفاتحة هى أم الكتاب، واشتملت بوجه إجمالى على مقاصد الدين من توحيد وتعبد وأحكام ووعد ووعيد.

فى سورة الفاتحة ذكر لصفات الجلال والكمال والجمال التى يتصف بها الله عز وجل، وهى السورة التى وضعها الله فى باقة وباقى القرآن فى باقة، كذلك أحب سورة «النصر»، لأنها محببة للجميع.

■ ماذا عن أكثر الآيات تأثيرًا فيك؟

- الآيات التى تذكرنى بالآخرة، وعندما أقف عند هذه الآيات، أتذكر عظم قدرة الله عز وجل، لأنها تطرق فى نفسى الجنة والآخرة، وكذلك عندما أقرأ خواتيم القرآن الكريم أبكى بشدة.

■ أين تعلمت المقامات الموسيقية؟

- لم أتعلم المقامات الموسيقية، ولم أدرسها أكاديميًا لكنى أعرفها، لأن القرآن من الله، والله مَن يضع القرآن وجمال التلاوة فى القلب، وهذا من عظمة القرآن.

■ ما الهوايات المفضلة إليك؟

- أحب ركوب الخيل وممارسة الرياضة بشكل عام، كما أحب القراءة والاطلاع على الثقافات الأخرى.



