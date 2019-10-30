رمضان عبدالمعز يكشف سر الوصول إلى محبة الله (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان سر الوصول إلى الجناب العالي ومحبة الله هو حب النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وال بيته.



وتابع "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "أعظم شىء هو محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوصلك إلى محبة الله والقرب منه، والنبي كان لا يقصده أحد ويقول له لا، ومن يحب الله ورسوله سيكون معه، وذلك لقول النبي لأعرابى كان يخاف الا يرافق النبي في الآخرة، فقال له اطمن المرء رفيق من يحب في الآخرة".