بشير عبدالفتاح يعلق على إدانة أمريكا مذابح الأتراك ضد الأرمن (فيديو)

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يراهن على عدم التصديق على قرار مجلس النواب الأمريكي، بشأن الاعتراف بمذبحة الدولة العثمانية ضد الأرمن، بسبب علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعضوية تركيا في الناتو، ودورها لخدمة المصالح الغربية بالمنطقة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لأول مرة منذ 30 عامًا يقدم مجلس النواب الأمريكي على مناقشة قرار لإدانة مذبحة الأرمان، بالرغم من أن اللوبي الأرمني يعد الأقوى بعد نظيره الصهيوني في الولايات المتحدة، إلا أن عضوية تركيا في الناتو، كانت تحيل دائما إقراره"، مشيرًا إلى أنه حال التصديق على قرار الاعتراف بمذبحة الأرمن، ستتخذ دول كثيرة حول العالم القرار نفسه، على غرار الولايات المتحدة.



وتوقع عبدالفتاح، فتح ملف جرائم الإبادة التي ارتكبتها تركيا ضد الأكراد.