صحيفة سعودية: تركي آل الشيخ عكس رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن النجاح الذي حققه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في عكس رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع.



ونشر آل الشيخ صورة من التقرير المطول الذي نشرته الصحيفة السعودية، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها أن الفيديوهات التى نشرها تركي آل الشيخ عبر صفحته حققت نسب مشاهدة عالية تصل إلى أكثر من 250 مليون مشاهد في شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة النجاح الاستثنائي لموسم الرياض الذي يعتبر الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.



يذكر أن حساب تركي آل الشيخ في "فيس بوك"، يتابعه أكثر من 6 ملايين و360 ألف متابع.