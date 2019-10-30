وزير إماراتي: مبادرة مستقبل الاستثمار حدث عالمي يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي

وصف سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، مبادرة مستقبل الاستثمار بأنها أصبحت "حدثًا عالميًا بصناعة سعودية، وتجمع القادة مع المستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.



وأشاد الجابر خلال جلسة نقاش مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، في العاصمة الرياض، بمكانة السعودية على خارطة الاستثمارات العالمية.



وأضاف أن المشاركة العالية في مبادرة مستقبل الاستثمار تعكس الثقة في السعودية، وفي اقتصادها والفرص الكبيرة الناشئة عن حوارات هذه المبادرة التي تستقطب الاهتمام العالمي.



وقال إن مبادرة مستقبل الاستثمار، نجحت في أن تصبح منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار وتشجيع التواصل بين المؤسسات والتنفيذيين الفاعلين في قطاعات عديدة، في الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.



واعتبر "الجابر"، أن المبادرة أصبحت رافدًا أساسيًا، في خطط التطوير الاقتصادية، في المملكة ونجحت باستقطاب الاهتمام العالمي، من خلال تركيز برنامجها على المواضيع التي تهم الإنسان، ومواكبة التطورات المتسارعة.