أبرز السيارات الكهربائية الموفرة للنفقات والطاقة

من الأسباب التي يلجأ لأجلها المقبلون على شراء السيارات لاختيار السيارات الكهربائية، توفيرها للمال الذي ينفق على استهلاك الوقود.



ورغم ذلك، يجهل البعض أن شحن بطاريات السيارات الكهربائية يتكلف أيضا الكثير من الأموال، ولكن ليس بالضرورة إذا ما كان اختيار السيارة الكهربائية موفقا فيما يخص معدل الشحن واستهلاك الطاقة.



ووفقا لموقع "إنسايد إي في"، فإن السيارات الكهربائية كجميع السيارات التقليدية تحتاج لوقود لتعمل، ووقود السيارات الكهربائية هو شحن بطارياتها بالطاقة، وتختلف تكاليف الشحن بناء على معدل استهلاك البطاريات من سيارة لأخرى، فنجد أن طرازا مثل Audi e-tron يستهلك ضعف الطاقة التي تستهلكها موديلات كهربائية أخرى مثل Tesla Model 3، وهو ما يؤدي لدفع مزيد من النفقات على عملية الشحن.



وقام الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية بجمع أبرز السيارات الكهربائية الموفرة للنفقات في تكلفة شحنها، بناء على دراسة أجراها مركز EPA الأمريكي للطاقة.



وذكر "إنسايد إي في"، أن السيارات المذكورة في هذه القائمة، يتم تصنيف معدل توفيرها للنفقات على الشحن، بناء على نسبة استهلاكها للطاقة خلال قطعها لمسافة 100 ميل.



فتكون السيارة التي تستهلك أقل معدل طاقة في قطع هذه المسافة، هي السيارة الأفضل للراغبين في امتلاك سيارة كهربائية موفرة.



وبدأ الموقع بالمركز الأول، بأكثر سيارة كهربائية موفرة للطاقة في العالم، وبالتالي تعتبر أكثر سيارة كهربائية موفرة للإنفاق على الوقود، وهي طراز هيونداي Ioniq Electric.



وذكر الموقع أن طراز هيونداي Ioniq Electric، يستهلك طاقة 25 كيلوات في الساعة، لقطع مسافة 100 ميل، ويصل الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها حتى ينفد شحن بطارياته، 124 ميلا.



وبالتساوي مع طراز هيونداي Ioniq Electric، جاء طراز تسلا موديل 3 فئة Standard Range Plus، الذي يستهلك أيضا طاقة 25 كيلوات في الساعة لقطع مسافة 100 ميل، ويصل الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها حتى ينفد شحن بطارياته، 250 ميلا.



وفي المركز الثاني جاء بقائمة "إنسايد إي في"، طراز تسلا موديل 3 فئة Standard Range التقليدية، والذي يستهلك طاقة بمعدل 26 كيلوات في الساعة لقطع مسافة 100 ميل، ويصل الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها حتى ينفد شحن بطارياته، 220 ميلا.



وفي المركز الثالث جاء طراز هيونداي KONA، الذي يستهلك معدل طاقة 28 كيلوات في الساعة، لقطع مسافة 100 ميل، ويصل الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها حتى ينفد شحن بطارياته، 258 ميلا.



وفي المركز الرابع جاء طراز تسلا موديل 3 أيضا، ولكن فئة Long Range، الذي يستهلك معدل طاقة 29 كيلوات في الساعة لقطع مسافة 100 ميل، ويصل الحد الأقصى للمسافة التي يقطعها حتى ينفد شحن بطارياته، 310 أميال.