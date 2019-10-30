مواصفات وأسعار تويوتا سوبرا الجديدة GR GT4

كشفت شركة تويوتا عن نسخة جديدة خاصة بالسباقات من طرازها الرياضي الجديد "سوبرا"، تطرح للبيع بالأسواق الأوروبية بداية من مارس 2020.



ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لنسخة السباقات الجديدة من طراز "سوبرا"، والذي أعلنت عنها تويوتا باسم GR Supra GT4.



وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، أنه بعد طرح النسخة الأوروبية من طراز GR Supra GT4 للبيع في مارس، ستطرح النسخة المخصصة منه لقارة أمريكا الشمالية بالأسواق في أغسطس 2020.



وأعلنت تويوتا عن سعر ومواصفات طراز GR Supra GT4 الخاص، حيث ذكر "موتور وان" أنه سيطرح بتكلفة 194،395 دولارا، ما يعادل 175،000 يورو.



كما سيطرح بمحرك توربيني من فئة inline-six بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 429 حصانا، مع العلم بأن النسخة التقليدية من طراز سوبرا تعمل بمحرك ينتج قوة 335 حصانا فقط.