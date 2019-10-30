لجنة النقل تكشف كذب "السكك الحديدية" بشأن واقعة قطار شبين القناطر

انتهت اللجنة التي شكلها وزير النقل من التحقيق الذي استمر 8 ساعات متواصلة في الواقعة الخاصة بتحرك قطار بدون سائق بشبين القناطر، بحضور النائب محمود بدر الذي قدم بيانا عاجلا عن الواقعة، والتي ضمت كلِّ من اللواء خالد حمدي مدير الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية، والمستشار أحمد عبد الرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية.



وصرح النائب محمود بدر بأن اللجنة استمعت إلى شهادات العشرات من أبناء المدينة الذين شهدوا الواقعة وساهموا في المساعدة في إنزال الركاب من القطار أثناء تحركه بدون سائق، والذين كشفوا عن حالة الهلع التي أصابتهم، وكيف ألقى بعضهم بنفسه من القطار ولولا ستر الله لتحققت كارثة بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة له.



وأضاف بدر أنه على الرغم من المحاولات الكبيرة لأعضاء السكة الحديد بطمس الحقيقة تماما واتفاقهم مع موظفي الهيئة على إنكار الواقعة كاملة في التحقيقات إلا أن أعضاء اللجنة المكلفة من الوزير أصروا على الوصول إلى الحقيقة كاملة، ولم يكتفوا فقط بالاستماع لشهادات شهود العيان بل نجحوا في الوصول إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا بداخل القطر، وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها؟



وأوضح بدر أن اللجنة حصلت أيضا على فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار، بالإضافة إلى فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، كما حصلت على نسخ من فيديوهات أبراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج أثناء حدوث الكارثة، فضلا عن الحصول على بعض الملاحظات الفنية الأخري.



وتوجه النائب محمود بدر بخالص الشكر إلى وزير النقل على هذا التحقيق العادل والشفاف الذي فضح كذب هيئة السكك الحديدية التي أصدرت بيانا نفت فيه الواقعة، كما توجه بالشكر إلى كل أفراد اللجنة التي حرصت علي توضيح الحقيقة كاملة.