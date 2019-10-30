الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

لجنة النقل تكشف كذب "السكك الحديدية" بشأن واقعة قطار شبين القناطر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
طباعة
انتهت اللجنة التي شكلها وزير النقل من التحقيق الذي استمر 8 ساعات متواصلة في الواقعة الخاصة بتحرك قطار بدون سائق بشبين القناطر، بحضور النائب محمود بدر الذي قدم بيانا عاجلا عن الواقعة، والتي ضمت كلِّ من اللواء خالد حمدي مدير الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس خالد صبرة مستشار الوزير للشئون الفنية، والمستشار أحمد عبد الرحيم مستشار وزارة النقل للشئون القانونية.

وصرح النائب محمود بدر بأن اللجنة استمعت إلى شهادات العشرات من أبناء المدينة الذين شهدوا الواقعة وساهموا في المساعدة في إنزال الركاب من القطار أثناء تحركه بدون سائق، والذين كشفوا عن حالة الهلع التي أصابتهم، وكيف ألقى بعضهم بنفسه من القطار ولولا ستر الله لتحققت كارثة بسبب وجود قطار الشرق القادم من الناحية المقابلة له.

وأضاف بدر أنه على الرغم من المحاولات الكبيرة لأعضاء السكة الحديد بطمس الحقيقة تماما واتفاقهم مع موظفي الهيئة على إنكار الواقعة كاملة في التحقيقات إلا أن أعضاء اللجنة المكلفة من الوزير أصروا على الوصول إلى الحقيقة كاملة، ولم يكتفوا فقط بالاستماع لشهادات شهود العيان بل نجحوا في الوصول إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا بداخل القطر، وتحدثوا معهم عن تفاصيل الواقعة وكيف تم التعامل معها؟

وأوضح بدر أن اللجنة حصلت أيضا على فيديوهات من بعض المواطنين توضح الأزمة فور تحرك القطار، بالإضافة إلى فيديو آخر للقطار وهو متوقف بعيدا عن الرصيف في غير الموضع المخصص له، كما حصلت على نسخ من فيديوهات أبراج المراقبة التي وضحت حالة الارتباك التي تعرض لها موظف البرج أثناء حدوث الكارثة، فضلا عن الحصول على بعض الملاحظات الفنية الأخري.

وتوجه النائب محمود بدر بخالص الشكر إلى وزير النقل على هذا التحقيق العادل والشفاف الذي فضح كذب هيئة السكك الحديدية التي أصدرت بيانا نفت فيه الواقعة، كما توجه بالشكر إلى كل أفراد اللجنة التي حرصت علي توضيح الحقيقة كاملة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سهير العطار: أسبح مسافة 3 كيلو يوميًا قبل ذهابي للعمل

منذ يوم

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

منذ يوم

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

حريق محدود بحديقة الحيوان بالجيزة

وصول السفير الأردني في تل ابيب إلى عمان للتشاور

الصحة تنفى وجود فيروسات أو ميكروبات مميتة فى الهواء

كم سيحصل "المخبر" الذي أبلغ الأميركيين عن مكان البغدادي؟

منوعات

أفضل مشروب صباحي لإنقاص الوزن

أول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ السعودية.. غدا

فائدة جديدة لتنناول القهوة بانتظام

أطعمة تؤخر تحول لون الشعر إلى الرمادى

كشكول

1698 طالب وطالبة تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

شهادات تقدير لطلاب الموهوبين وللمعلمين المتميزين بالمدرسة السعيديةً

"كشك" تستعرض مشاركة التعليم في العيد القومي لكفر الشيخ

عميد "تجارة عين شمس":الطلاب لهم الحق اختيار ممثلهم في الانتخابات

إسلام سياسي

هل كررت أمريكا سيناريو " أبو كراع" مع زعيم داعش؟

شهادة جديدة على مقتل زعيم داعش: دفع ١٠ مليون دولار للهروب من باغوز

بعد مقتل البغدادي.. داعش يعلن عن إصدار كلمة مرتقبة له

واشنطن: روسيا تستعيد أعداد كبيرة من "الدواعش" إلى بلدهم


زيت وسكر

أسباب انقطاع التيار الكهربى عن بعض مناطق بورسعيد.. غدًا

سعر صرف الريال السعودى في نهاية اليوم

18  تجمعا زراعيًا بسيناء ضمن المبادرة القومية

تعرف على حجم الخسائر في حريق حديقة الحيوان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك