فضيحة وشتائم متبادلة بين أراجوزات الإخوان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات لعدد من المواليين للإخوان وهم يتبادلون الشتائم والسباب على الإعلاميين التابعين للجماعة الإرهابية في قناتي "الشرق ومكملين".



وقالت آيات عرابي، أحد حلفاء الإخوان الهاربة بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفيديو: "سليم عزوز اسمه ورد في"الكتاب الأسود"، من كثرة الأرزقية والصحفيين الذين يأكلون على كل الموائد الموجدين في هذا الكتاب أصدرته الرئاسة التونسية".



وأضاف آخر: "معتز مطر، الذي يساند المنكر، بل إنه يعمل في قناة الشرق وهي أصلا وقف للمنكر".



وقال المحامي عمرو عبدالهادي، المتحالف مع الإخوان: "اللجان بتاعت أيمن ومعتز وناصر، والناس بتطلع المجانين بهم تشتغل".