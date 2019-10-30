بالأسماء.. نتائج مسابقة التميز الصحفي 2019

أعلن "النادي الإعلامي"، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي لعام ٢٠١٩.



وفاز بالمركز الأول: أحمد العميد "جريدة الوطن" عن سلسلة موضوعات ("الوطن" على جبهات الحرب في سوريا).



المركز الثاني: غادة محمد الشريف "جريدة المصري اليوم" عن تحقيق (نساء على قوائم انتظار الإجهاض).



المركز الثالث: مها صلاح الدين "موقع مصراوي" عن التحقيق الرقمي (طلب رسمي.. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟).