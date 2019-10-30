محمد رمضان يكسر حاجز الـ5 ملايين مشاهدة بـ"السلطان"

كسرت أغنية "السلطان" للنجم محمد رمضان، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة، بعد أيام من طرحها عبر "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية: "العبدلله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".



أغنية "السلطان" من كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.