الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

"المحامين" تشكل هيئة دفاع لتولي قضية شهيد قطار 934 الإسكندرية الأقصر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:42 م
سامح عاشور نقيب المحامين،
سامح عاشور نقيب المحامين،
الحسين عبيد
طباعة
كلف سامح عاشور نقيب المحامين، لجنة الحريات بالنقابة بتشكيل هيئة دفاع لتولي ملف قضية محمد عيد شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية الأقصر، والذى لقى حتفه أول أمس الاثنين.

جاء ذلك استجابة لمناشدة تامر عيد، شقيق شهيد تذكرة القطار 934، والتي طالب خلالها نقابة المحاميين ممثلة في النقيب العلم سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.

يشار إلى أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم "مجدي إبراهيم محمد" رئيس القطار 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالا ضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب بيان النائب العام أمس الثلاثاء، عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد على ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بعربية رقم 4 بالقطار سالف الذكر، حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة دون تذكرة، أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي بدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما وتحرير محضر الواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها.

وأضافت تحقيقات النيابة: "قفز المجني عليه أحمد سمير، وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحق من توفاه الله محمد عيد حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوابه".

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته؛ فأنكر الاتهام المنسوب إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"شيطان قطر" خطط لاغتيال "بن سلمان" مقابل 10 ملايين دولار (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

منة حسين فهمي تعتذر لزوجها عن هروبها يوم الخطوبة.. فيديو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

منذ يوم

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

حريق محدود بحديقة الحيوان بالجيزة

وصول السفير الأردني في تل ابيب إلى عمان للتشاور

الصحة تنفى وجود فيروسات أو ميكروبات مميتة فى الهواء

كم سيحصل "المخبر" الذي أبلغ الأميركيين عن مكان البغدادي؟

منوعات

أفضل مشروب صباحي لإنقاص الوزن

أول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ السعودية.. غدا

فائدة جديدة لتنناول القهوة بانتظام

أطعمة تؤخر تحول لون الشعر إلى الرمادى

كشكول

1698 طالب وطالبة تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف

شهادات تقدير لطلاب الموهوبين وللمعلمين المتميزين بالمدرسة السعيديةً

"كشك" تستعرض مشاركة التعليم في العيد القومي لكفر الشيخ

عميد "تجارة عين شمس":الطلاب لهم الحق اختيار ممثلهم في الانتخابات

إسلام سياسي

هل كررت أمريكا سيناريو " أبو كراع" مع زعيم داعش؟

شهادة جديدة على مقتل زعيم داعش: دفع ١٠ مليون دولار للهروب من باغوز

بعد مقتل البغدادي.. داعش يعلن عن إصدار كلمة مرتقبة له

واشنطن: روسيا تستعيد أعداد كبيرة من "الدواعش" إلى بلدهم


زيت وسكر

أسباب انقطاع التيار الكهربى عن بعض مناطق بورسعيد.. غدًا

سعر صرف الريال السعودى في نهاية اليوم

18  تجمعا زراعيًا بسيناء ضمن المبادرة القومية

تعرف على حجم الخسائر في حريق حديقة الحيوان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك