كيف وفرت الشركة المصرية للغاز مليار دولار من توصيلات المنازل؟.. تقرير مدفوع بالبيانات



مليارات الدولارات وفرتها مصر سنويًا من فاتورة الاستيراد بعد أن توقفت منذ عام تقريبًا عن استيراد الغاز المسيل من الخارج، وحققت نجاح كبير وغير مسبوق في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والكهرباء والسيارات.



فأصبحت مصر بعد اكتشاف حقل ظهر - أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015- تملك ضعف الغاز الطبيعي الذي كانت تملكه قديمًا .



"الدستور"، في السطور التالية كشفت بالبيانات والإحصائيات كيف وفرت الشركة المصرية للغاز مليارات الدولار من توصيله للبيوت المصرية، وعدد المنازل التي تم توصيل الغاز لها خلال السنوات الأخيرة.



اتجهت وزارة البترول إلى زيادة عدد الوحدات السكنية التي قامت بتوصيل الغاز الطبيعي لها والتي شهدت في العام المالي الأخير زيادة كبيرة، فبلغت في الفترة من يوليه 2018 حتى مطلع يونيه الحالي مليون و176 ألف وحدة سكنية، ومن المستهدف توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل، وخصصت الحكومة نحو 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز خلال 2019/2020.



وترجع الزيادة الكبيرة في إقبال المواطنين على توصيل الغاز الطبيعي بديلًا لغاز البوتاجاز إلى نظام التقسيط الميسر المقدر بـ30 جنيها شهريا، وساهمت هذه التسهيلات في رفع عدد المشتركين خلال العام المالى الأخير 2017/2018 إلى 600 ألف وحدة.



ومنذ بداية المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي بدأ في 1980 وحتى نهاية العام الماضي وصلت أعداد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي لنحو 8.8 مليون وحدة سكنية.



ولم ينحصر المشروع على توصيل الغاز للوحدات السكنية فقط، ولكن أيضًا للمحلات التجارية والسيارات والمؤسسات الصناعية، فتم توصيل الغاز إلى 1911 عميلاً تجارياً منهم 576 مخبزاً جديداً ليصل إجمالي المستهلكين التجاريين إلى حوالي 19 ألف مستهلك فيما تم التوصيل إلى 91 مستهلكاً صناعياً ليرتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالي 2500 مستهلكاً مما ساهم في توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة .



وبحسب بيانات رسمية ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى وذلك بعد أن تضاعف إنتاج حقل ظهر 6 مرات خلال العام الحالى من 350 مليون قدم مكعب يوميا إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال شهر سبتمبر الجارى.



وبلغ متوسط الاستهلاك اليومى للغاز الطبيعى خلال العام المالى 2017 -2018، بنحو 5.7 إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، بإجمالى كميات بلغت 2.1 تريليون قدم مكعب على مدار العام، بحسب ما قاله مصدر بقطاع البترول.



وكانت فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج تتعدي مليارات الدولارات سنويًا والتي استطاعت مصر الاستغناء عنها في عام 2018، فبلغت تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالي 2017-2018 نحو 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز المسال في العام المالي 2015-2016 نحو 2.2 مليارات دولار، لتنخفض خلال العام المالي 2016-2017 إلى نحو 2 مليار دولار.



وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي أعلى معدلاته في شهر سبتمبر، ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، في تصريحات خاصة، إنه مع توقف استيراد الغاز المسال من الخارج، سيتم تحقيق وفر مالي بقيمة الشحنات المستوردة خلال الفترة الماضية.



