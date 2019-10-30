صورة فاضحة تكشف علاقة مثيرة بين وزير خارجية تركيا ووزيرة إسرائيلية

وصف الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بـ "البلطجي"، مشيرًا إلى أنه قطع الكهرباء عن لجنة انتخابية ومنعها من إجراء الفرز، وأعلن فوز مرشح حزب العدالة والتنمية، مما دفع أردوغان لتعيينه وزيرًا للخارجية.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن هناك ناشطة تركية فضحت أصل وزير الخارجية التركي، في تغريدة لها، وأكدت أن والده كان لصًا يُدعى اللص عثمان الكردي، ونازحًا من خرسان، مشيرًا إلى أنه تم القبض على هذه الناشطة وحبسها بسبب تغريدة لها.



وتابع، أنه هناك علاقة مثيرة بين وزير الخارجية التركي وتسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، التي كانت توقع بالمسؤولين بعلاقات جنسية، حيث كانت تتحدث عن أنها لها علاقات بكثير من السياسيين سريرية، وعرض صورة لوزير الخارجية التركي مع "ليفني"، قائلًا: "صورة فاضحة وربنا يستر علينا".