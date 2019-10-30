الديهي يسخر من زيارة أردوغان لقبر مؤسس إسرائيل: بيحمي القضية الفلسطينية

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يستعرض زيارة الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، لقبر مؤسس دولة إسرائيل، ويضع إكليلًا من الزهور عليه، ومتحف الهولوكيست ويصافح شارون، الذي يده ملطخة بدماء الفلسطينيين ويتناول معه الغداء والعشاء رفقة زوجته.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن هذه رسالة لأردوغان وعائلته ورجاله وحاشيته ووزير خارجيته، قائلًا: "هو ده أردوغان اللي بيحمي القضية الفلسطينية"، سائلًا وزير الخارجية التركية: "ماذا قدمت تركيا للقضية الفلسطينية، هل أطلقت تركيا رصاصة واحدة على إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية".



وتابع: "لو كان الرئيس السيسي مكان أردوغان، مكناش خلصنا، ماذا كانت فعلت الجزيرة وقنوات الإخوان، هل هو حلال لهم وحرام علينا".