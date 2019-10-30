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كاتب: أزمة لبنان والعراق مرتبطة بأطماع إيران (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:37 م
الكاتب الصحفي، فتحي
الكاتب الصحفي، فتحي محمود
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي، فتحي محمود، إن ما يحدث في لبنان دائمًا له علاقة بما يحدث في الوضع الإقليمي، وله علاقة بما يحدث في سوريا، واليمن، والعراق لأنهم مرتبطين بمشروع الهيمنة الإيرانية في المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا ما دعا خامئني يتدخل بشكل سافر في شأن داخلي لبناني وشأن داخلي عراقي، وهناك أطراف آخرى إقليمية لها علاقة بما يحدث في لبنان وهذا شيء تاريخي، وهناك حاضنة دولية وإقليمية لن تسمح للبنان بالوصول للنقطة الانفجار".

وتابع: "اعتقد أن هناك ضغوط إقليمية ودولية للوصول إلى حل للأزمة الحالية، وبالنسبة لعون وجعجع، فأعتقد أنهما لن يشاركا في الحكومة السياسية، بالإضافة إلى أنهما من الطبقة الحكمة التي يرفضها الشارع ولهذا قررا الابتعاد وعدم الظهور".

وأكد أن الوضع الحالي يتطلب حكومة تكنوقراط صغيرة تتولى العمل ويشكلها الرئيس ويسمي رئيس الحكومة الجديد ورئيس الحكومة يختار الوزراء ويعرضهم عليه، ويكون مهمة الحكومة هي الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي، وذلك مع استمرار الرئيس، ولذلك هناك إشكالية في الرئيس ومجلس النوابلأن الحكومة ستحتاج إلى إجراءات تشريعية ولذا يتوجب بقاء مجلس النواب.
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