رئيس "الوطنية الأرمنية": مصر تعتبر الأرمن جزء من نسيجها الوطني

ناشد الدكتور أرمن مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية، الدول العربية وعلى رأسها مصر بحذو حذو الكونجرس الأمريكي، باعتبار أن ما حدث ضد الأرمن جريمة إبادة جماعية، لأنها جريمة ضد الإنسانية والبشرية.



وأكد "مظلوميان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع على فضائية "ten"، اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي استقبلت المهجرين الأرمن القادمين من تركيا ونزلوا في مخيم في بورسعيد منذ عام 1915-1919، وهناك وثيقة تثبت تبرع المصريين للمهجرين الأرمن الموجودين بمخيم بورسعيد، مشددًا على أن مصر تقف بجوار الأرمن منذ الإبادة الجماعية ضدهم، وتعتبرهم جزء من نسيجها الوطني.



وتابع، أنه تم تقديم ورقه لمجلس الشعب من عامين حول الاعتراف بأن ما حدث ضد الأرمن إبادة جماعية، ونحن ننتظر مناقشتها في مجلس الشعب والاعتراف بها.