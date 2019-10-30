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مصر

التموين: إعادة المستبعدين من الدعم بعد المراجعة.. وآخر موعد للتظلم غدا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:25 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نرمين محمود الدهان
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تستقبل مكاتب التموين فى مختلف المحافظات، تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية حتى غدًا الخميس، حيث يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن المقرر خلال 15 يوما، أن يتم إعادة من يثبت أحقيته للدعم دون المساس بأي شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك حسب تصريحات سابقة لوزير التموين.

وتستمر مكاتب التموين، في استقبال تظلمات البطاقات ثم إرسالها إلى المديريات فى كافة المحافظات لتقوم بدورها بإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعة وفصح التظلمات مع مركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، وأنه فى حالة عدم الرد على صاحب التظلم خلال 15 يوما يتم إعادته إلى منظومة دعم السلع، لحين البت فى تظلمه.

وبالتزامن مع تلك الإجراءات، تستمر عملية صرف الخبز لأى شخص تم استبعاده من السلع، حيث يقتصر الحذف على السلع فقط دون الخبز ومن يثبت أحقيته للدعم وعدم إخضاعه لمحددات العدالة الاجتماعية يصرف السلع التموينية.

ووفقا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيانا بإجمالى مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومى عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهرى وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، وكذلك الأمر بالنسبة لباقى محددات لجنة العدالة الاجتماعية، ويتم فحص التظلمات ومن يثبت أحقيته يتم إعادته إلى منظومة صرف السلع وإلغاء الرسالة التى تظهر على بون الصرف له وتفيد بأنه غير مستحق أو من خلال أيضا إرسال رسالة على التليفون المحول الخاص به حول نتيجة تظلمه، وذلك فى إطار الحرص على عدم المساس بأى شخص يستحق الدعم.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إصدار توجيهات لمديريات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية بشأن الاستمرار بتفعيل القرار الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس له بطاقات من محدودى الدخل مثل اصحاب الدخل والمعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمالة الموسمية.

وتستقبل الوزارة طلبات المواطنين من خلال مكاتب التموين وأنه تم استخراج ما يقرب من 477 ألف بطاقة تموين جديدة متوسط البطاقة من 3 أفراد وذلك منذ بداية العام الجارى، وحتى الآن من الفئات الأولى بالرعاية من مستحقى الدعم وبدون أى رسوم للكارت الذكى.

وأوضح التقرير أنه جارى مد مكاتب التموين المتطورة بأجهزة حاسب آلى جديدة لتسجيل بيانات المواطنين أصحاب البطاقات إلكترونيا للإسراع فى أداء الخدمة للمواطنين حيث يتم إرسال هذه البيانات إلى الجهات المعنية وبعد التأكد من صحتها سواء المتعلقة باستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وبطاقات بدل الفاقد والتالف وكذلك بطاقات التموين الجديدة للأسرة فى أقل من شهر بعدما كانت يستغرق إصدار البطاقات فى السابق مدة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر.
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