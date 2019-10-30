الطيور والحيوانات بخير.. السيطرة على حريق حديقة الجيزة

نشب حريق مساء اليوم، في حديقة الحيوان بالجيزة، والمعاينة الأولية للحريق أوضحت أنه نتج عن ماس كهربائي بمحيط سور المكتب الفني.



وأكدت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إنه لاتوجد خسائر بشرية أو في الحيوانات، وتم السيطرة على الحريق الذي تعرض له سور المكتب الفني، وهو بعيد عن بيوت الحيوانات.



وأوضحت "صابر"، أن الحيوانات لم تتعرض لأي خسائر أو إصابات، مشيرة إلى أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق بالتعاون مع مسئولي الحديقة.