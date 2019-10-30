الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الموافق 02 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

مصر

"مدبولي": معدل النمو وصل لـ5.6%.. وفائض الموازنة سيوجه للصحة والتعليم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:05 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
- رئيس الوزراء: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص قطاع الصناعة بدأت تؤتي ثمارها
- الواردات انخفضت والصادرات ارتفعت
- توجيه أي فوائض بالموازنة لقطاعي التعليم والصحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مؤتمرا صحفيا موسعا بمقر مجلس الوزراء، حضره وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لاستعراض بعض نتائج الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ما تتطلع إليه الحكومة من مستويات جديدة في هذا الصدد، سعيًا للوصول إلى تحقيق طموحات المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى المؤشرات الإيجابية التي استعرضتها وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2019-2020، منوّها بأن معدل النمو الاقتصادي المصري وصل إلى 5.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت نسبتها إلى 5،3%، مؤكدًا أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة.

وقال رئيس الوزراء، إن الربع الأول من العام المالي غالبًا ما يكون هو الأبطأ نموا، إلا أننا نجحنا في تحقيق معدل نمو كبير فيه عن العام الماضي، ونتجه لتحقيق مستهدفنا النهائي، موضحا أن ذلك يحدث في مصر رغم أن اقتصادات العالم تتجه للركود، ومتوسط النمو المتوقع في العالم كله 3% فقط، كما أن هناك اقتصادات تتجه للنزول، لكن اقتصادنا ينمو بقوة، وهو ما تشير إليه كل الجهات الدولية.

ولفت رئيس الوزراء إلى تقرير حديث صادر عن إحدى المؤسسات الدولية يتوقع أن تقود مصر النمو في اقتصاد الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "الحمد لله بشائر الإصلاح الاقتصادي اللي كلنا تحملناه خلال الفترة اللي فاتت بمنتهى الصبر والقوة عشان خاطر بلدنا بدأت تؤتي ثمارها".

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فيما يخص قطاع الصناعة وتصحيح مساره ليقود قاطرة التنمية بدأت تؤتي ثمارها، لافتا في الوقت ذاته إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالي 20192020، حيث انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، أي الفرق بين الصادرات والواردات؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%، وهو ما يُشير بوضوح إلى أننا نسير على الطريق الصحيح في برنامجنا الإصلاحيّ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة شكاوى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزراء المعنيين ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والغاز لبحث الأمر من كافة جوانبه، منوها إلى أن الحكومة تعتزم خلال السنوات الأربع المقبلة تغيير العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية؛ كي يتسنى للمواطن متابعة القراءة الفعلية لاستهلاكه من خلال القراءة الآلية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على التحول لاستخدام وسائل مواصلات نظيفة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبدء خط إنتاج لأتوبيسات تعمل بالكهرباء، فضلًا عن الجهود الكبيرة لتحويل سيارات الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعيّ، إلى جانب استبدال عربات التوك توك بسيارات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، على حرصه الدائم على الاجتماع بوزراء التخطيط والتعليم والصحة لمناقشة سُبل الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعيًا من الدولة لاستمرار جهود بناء المواطن المصري، وخاصة في هذين المجالين، معلنا أنه سيتم توجيه أية فوائض من موازنة الدولة لهذين القطاعين، وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الانتاجية الزراعية، لافتا إلى أن هناك  نحو 1.3 مليون فدان يتم ريها بالطريقة الحديثة، وتسعى الحكومة لتعميم المنظومة على باقي الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة للفلاحين لتشجيعهم على التحول لهذا النظام الجديد، مشيرًا إلى أن تطبيق طريقة الري الحديثة أثبتت فاعليتها في بعض المحافظات التي تم تطبيقها بها، حيث شهدت إنتاجية الفدان من المحاصيل تحسنا ملحوظا بنسبة لا تقل عن 40%.

وفي نهاية حديثه بالمؤتمر، أكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل الوصول، لما استهدفته في برنامجها الإصلاحي، وصولًا لتحقيق غاية أسمى وهى رضا المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تحسين الاقتصاد أهم تحدٍ للحكومة الجديدة

رئيس اقتصادية "الوفد": مصر تحصد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي

السعيد: معدل النمو بلغ 5.5% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري

مدبولي: هدفنا فتح الأبواب للقطاع الخاص للمساهمة في نمو الاقتصاد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات مرتضى منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

ليفربول يجهز للتعاقد مع بديل صلاح تحسبًا لرحيله

منذ حوالي 22 ساعة

النائب العام يكشف تفاصيل كارثة القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء: قروض حسنة للفلاحين لتنفيذ الري الحديث

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

5 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الأوميجا 3 أفضل علاج للقضاء على الاكتئاب

الرئيس نيوز

كم سيحصل "المخبر" الذي أبلغ الأميركيين عن مكان البغدادي؟

الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير.. والشعب في حالة ترقب

مشروع قانون أمام النواب لرفع نفقة الزوجة لـ1500 جنيه

مجلس الوزراء: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية «شهداء».. وتعويضات للمصابين

منوعات

"جامعة باي ريدچ" تمنح "أبوعجيلة" الدكتوراه الفخرية وتلقبه بسفيرالسلام

كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

خبير ألمانى يحذر من السماح للأطفال باستخدام المحمول

مخاوف من نفوق المئات من حيوان الكوالا بأستراليا

كشكول

الصحة تكشف حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب السحائي في المدارس

قطار انتخابات الطلاب يبدأ محطاته الأولى بالجامعات.. إقبال كبير للترشح

تشكيل لجنة فنية من جامعة بنها لمراجعة الأنفاق وأماكن المنخفضات

فتح 124 فصلًا تعليميًا بالوادي الجديد

إسلام سياسي

بعد مقتل البغدادي.. داعش يعلن عن إصدار كلمة مرتقبة له

واشنطن: روسيا تستعيد أعداد كبيرة من "الدواعش" إلى بلدهم

مقتل واعتقال 13 من عناصر طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

مكافأة مالية في انتظار المخبر الذي أرشد عن موقع "البغدادي"


زيت وسكر

للنساء.. تعرفي على تأثير الربو على الحمل!

خريطة أسعار السلع بالأسواق

ماذا قال وزير الكهرباء عن محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو ؟

تفاصيل تدشين أكبر مول تجاري للملابس الجاهزة بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم استقال الحريرى
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
مؤمن المحمدي
صالح الشرنوبى.. اللا منتمى
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك