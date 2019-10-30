الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، عن عملية تسليم مدينة عدن اليمنية إلى القوات السعودية واليمنية وذلك بمسؤولية ووفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان مساء اليوم إن قواتها العاملة في عدن عادت الإمارات بعد إنجاز مهامها العسكرية المتمثلة في تحرير عدن وتأمينها، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



و استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق اليوم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد عبدالله بن زايد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



