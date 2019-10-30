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مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية شراء الطاقة (صور)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:42 م
جريدة الدستور
محمد ابراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام BOO بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، بتكلفة حوالي 200 مليون دولار، وتم التوقيع بين المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أكوا باور العالمية، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة اكوا باور إيجيبت، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وعقب المؤتمر، أشار وزير الكهرباء إلى أن سعر شراء الكهرباء بالمشروع الجديد يبلغ 2.48 سنت لكل كيلو واتساعة، وأنه أقل سعر وصلنا إليه حتى الآن، ووصف الوزير شركة "أكوا باور" بأنها واحدة من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال وتتمتع بسمعة طيبة، وأن الحكومة تبحث التعاون معها في مجال تحلية المياه خلال الفترة المقبلة، لما للشركة من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأوضحت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء للتوسع في إستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها إلى نحو20% من إجمالي الطاقات المُولدة بحلول عام 2022، من بينها 67% بمشاركة القطاع الخاص، والنسبة المُتبقية من خلال المشروعات الحُكومية المُنفذة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفتت إلى أن المشروع يساهم في توفير فرص عمل تصل لحوالي 2000 فرصة عمل أثناء الإنشاء، و1000 فرصة عمل أثناء التشغيل، إلى جانب جذب العديد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاجتماعية في المنطقة، كما يكون للمشروع أثر بيئي ايجابي من خلال توفير 920 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

من جانبه، أعرب المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة اكوا باور إيجيبت، عن سعادته لتوقيع الاتفاقية، لافتًا إلى أن المشروع الجديد في كوم امبو ليس الأول لأكوا باور في مصر، إذ شاركت الشركة في مشروع بنبان بأسوان في عدد 3 مشروعات تم إنجازها بنجاح، كما أن للشركة استثمارات أخرى في مجال الطاقة التقليدية في الأقصر تبلغ 2.5 مليار دولار.

وأضاف أن الإتفاق يقوم على استخدام تكنولوجيا bi final )ثنائية الوجه) التي يتم من خلالها تصنيع الخلايا الشمسية بما يسمح بامتصاص الضوء على كلا الجانبين، لتحقيق كفاءة أكبر وتحسين أداء الخلايا في فصل الشتاء، مع الإلتزام بشراء نفس كمية الطاقة من التكنولوجيا المُقدمة بالعرض الأساسي بإستخدام تكنولوجيا mono fichal )أحادية الوجه).
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