4 تريليونات جنيه إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية أغسطس

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك ليصل إلى 4 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2019 مقارنة بـ 3.9 ترليون جنيه بنهاية يوليو 2019.



وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 575 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع غير الحكومية 3.4 تريليون جنيه.



وتتنوع المنتجات التي تطلقها البنوك العاملة في مصر، لتشجيع العملاء على الادخار، تحقيقا لمبدأ الشمول المالي، طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

