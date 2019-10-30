سهير العطار: أسبح مسافة 3 كيلو يوميًا قبل ذهابي للعمل

قالت السباحة العالمية، سهير العطار، الحاصلة على الميدالية الذهبية للسباحة للأساتذة، إن حالة الطقس لم تشكل عائق نهائيًا للتمرين، مشيرة إلى أنها توجهت للمشاركة فى البطولات الرياضية بعد بلوغها الـ 55 عامًا.



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على فضائية "cbc"، أنها تتمرن لمدة ساعتين يوميًا قبل توجهها للجامعة، موضحة أنها تعمل طبيبة في القصر العيني.



وأكدت أنها تسبح مسافة 3 كيلو يوميًا، مشيرة إلى أنها كانت تخضع لتمرينات خاصة مع أصدقائها، وتحرص على الاشتراك في الجيم، بالإضافة إلى ركوب العجل وممارسة رياضة الجري.