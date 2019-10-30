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نجل طلعت زكريا يطالب بعرض مسلسل "عيلة حاحا" لهذا السبب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:31 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
سناء إسماعيل
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ناشد عمر زكريا، نجل الفنان طلعت زكريا، المنتج ياسر نواره، بإعادة عرض مسلسل "عيلة حاحا"، والذي قام والده الفنان الراحل بتأليفه.

ونشر عمر زكريا، صورة لابطال العمل، وعلق عليها قائلًا: "ده سيت كوم أسمه عيلة حاحا المسلسل ده أبويا عمله مخصوص عشان يشوفني أنا وأيمي ويفرح بينا المسلسل ده حلو جدا ودمه خفيف ومضحك لدرجة غريبة ومرعبه يا ريت نداء للمنتج "ياسر نواره" فرحنا عشان محتاجين نفرح ونزل المسلسل ده أرجوك عيلة حاحا في نجوم كتير كل حلقه نجم مختلف".

مسلسل "عيلة حاحا، من بطولة طلعت زكريا، وبدرية طلبة، ونادية العراقية، وإيمي طلعت زكريا، وعمر طلعت زكريا، وحسن عبدالفتاح، ومن إخراج رائد لبيب، وتأليف طلعت زكريا.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.
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