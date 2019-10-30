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عالم

"سانا": نزوح كبير لأهالي رأس العين بسبب العداون التركي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:28 م
العداون التركي
العداون التركي
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية قطع طريق "تل تمر – أبو راسين".

وأكدت "سانا" أن هذه التطورات جاءت بعد سيطرة القوات التركية على قرى السيباطية والمناخ ورجلة الحمرا والجميلية والقاسمية بريف رأس العين.

وشهدت منطقة تل الورد بريف رأس العين في وقت سابق من اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والتركي أدت إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي.

وشن الجيش التركي مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة السورية، هجوما عنيفا في ريف رأس العين، وخاصة على ناحية أبو راسين.
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