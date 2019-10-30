"فيسبوك" تعلق 3 شبكات روسية لتدخلها في شؤون دول إفريقية

قالت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إنها علقت ثلاث شبكات من الحسابات الروسية حاولت التدخل فى السياسات الداخلية لثمانى دول أفريقية، وترتبط برجل أعمال روسى اتهم فى السابق بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية.



وقالت فيسبوك إن الحملات استهدفت أشخاصا فى مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق والكونغو الديمقراطية وساحل العاج والكاميرون والسودان وليبيا، واستخدمت نحو 200 حساب وهمى فى الوصول إلى أكثر من مليون متابع فى الدول الثمانى.



وأضافت فيسبوك أن كل الشبكات كانت مرتبطة "بكيانات ذات صلة بالممول الروسى "يفجينى بريجوزين"، وكان بريجوزين قد نفى من قبل ارتكاب أى مخالفة، ولم يتسن على الفور الاتصال بمحاميه لطلب التعليق بشأن أحدث اتهامات فيسبوك له بالتدخل فى أفريقيا.



واعتبر المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر، بريجوزين شخصية رئيسية وراء محاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية عن طريق حملات سرية على مواقع التواصل الاجتماعى.



وقال ناثانيال جليتشر رئيس أمن الإنترنت فى فيسبوك، إن الشبكات التى يديرها روس عملت فى بعض الدول الأفريقية مع مواطنين محليين لإتقان إخفاء مصدرها ولاستهداف مستخدمى الانترنت.



وأضاف "هناك نوع من الجهد المشترك بين أطراف محليين وأطراف من روسيا" وأضاف "يبدو أن المحليين المتورطين يعلمون من الذى يقف وراء العملية".



وأحجمت فيسبوك عن الكشف عن هوية أفراد أو منظمات محلية عملت مع هذه الحسابات أو تحديد الشركات التى رصدت فيسبوك صلتها مع بريجوزين مسؤول توريدات الطعام الذى أشتهر باسم "طاهى بوتين" فى الإعلام الروسى بسبب المآدب التى ينظمها للرئيس.