"المركزي" يعلن ارتفاع السيولة إلى 3.9 تريليون بنهاية أغسطس

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 65.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو أغسطس 2019 2020 بمعدل 1.7% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2019.



وتعد الزيادة في السيولة المحلية نتيجة لارتفاع الأصول المحلية والأصول الأجنبية، حيث ارتفع صافي الأصول الاجنبية لدى البنك المركزي لتصل إلى 38.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 13.1% خلال الفترة يوليوأغسطس من العام المالي 20192020.



وجاء الارتفاع كمحصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية من البنوك بما يعادل 26.6 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 11.9 مليار جنيه.



وعلى جانب آخر ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 27.3 مليار جنيه بمعدل 0.8%خلال الفترة يوليوأغسطس 20192020.