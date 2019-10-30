بالأرقام.. انخفاض أسعار السلع والمنتجات الغذائية في عام

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة حريصة على مقارنة أسعار المنتجات الغذائية والسلع بين العام الماضي والعام السابق لها، موضحًا أن الأسعار في انخفاض.



وتناول وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، عددًا من فروقات الأسعار، وقال إن الأرز كان يتراوح بين 10 إلى 12.5 جنيه، والآن أصبح ما بين 7.5 إلى 9 جنيهات، والسكر كان بـ9.5 جنيه واليوم ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، والزيت كان 16 جنيهًا، واليوم ما بين 14.30 و15 جنيهًا، والمكرونة بـ8.30 جنيه، وأصبحت 7.30 جنيه.



وشدد على وجود تحسن ملحوظ في الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وأنه أمر اهتمت به الحكومة للغاية، مشددًا على أن كافة السلع متوافرة في الأسواق بكميات جيدة.



وأوضح أن احتياطي القمح في مصر أصبح يكفى 4.8 شهر، وهو رقم كبير، والشكر يكفى 6 أشهر، والزيت 3.8 شهر، والأرز 3 أشهر، موضحًا أنه سيتم فتح موسم شراء الأرز قريبًا.



وأشار لوجود عقود مستمرة من الدواجن سواء المستوردة أو الإنتاج الحي حتى أخر شهر إبريل المقبل، واحتياطي اللحوم المجمدة يكفى 4.4 شهر، وهناك عقود مستمرة على اللحوم الحية، وهناك زيادة في معروضها، ما أدى إلى انخفاض أسعارها في الأسواق مؤخرًا.