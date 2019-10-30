تفاصيل زيارة السفير الفرنسي لهيئة الرقابة الإدارية

استقبل اليوم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وبعض من معاوني السفير، لبحث سبل التعاون بين السفارة في مصر وهيئة الرقابة الإدارية.



وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن ترحابه الشديد بهذه الزيارة وتدعيم التعاون المشترك بين فرنسا ومصر في مكافحة الفساد والوقاية منه في ضوء الارتقاء الملحوظ في العلاقات بين البلدين من توافق في الأفكار والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكليهما.



وأكد رئيس الرقابة الإدارية على عمق العلاقات بين الهيئة وفرنسا، والتي بدأت من مطلع عام 2000 من خلال عقد الدورات التخصصية في اللغة الفرنسية بالتعاون مع المعهد الفرنسي.