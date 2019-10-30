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عالم

"القوات اللبنانية" يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ بشكل فوري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:02 م
سمير جعجع
سمير جعجع
محمد عمر
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طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ خالية من الوجوه التقليدية المتجذرة في الحكومات منذ سنوات، مشيرا إلى أنهم لن يشاركوا في هذه الحكومة.

ودعا "جعجع" المسؤولين إلى عدم تجاهل صوت الناس مؤكدا أن ما جرى في الشارع لمسوه كقوى سياسية منذ شهرين وأكثر وحاولوا تداركه. ففي اجتماع بعبدا الاقتصادي المالي في 2 سبتمبر الماضي، طرحوا ضرورة إحداث صدمة سياسية في البلد لوقف الانهيار، عن طريق استقالة الحكومة وتشكيل أخرى انقاذية، لكن لم يحدث معتبرا أن استقالة سعد الحريري الآن من رئاسة الوزراء أمر مهم ولا يجب تكرار الخطأ.

وأضاف جعجع: "مطلوب حكومة إنقاذ خالية من الوجوه التقليدية المتجذرة في الحكومات منذ سنوات، تضم رجالات مستقلة عن حق"، مؤكدا أنه إذا عمد المسؤولون إلى استبدال الوجوه الحالية بأخرى تشبهها فلن يتغير شيء فالوضع لم يعد يحتمل، وفق قناة "LBCI" اللبنانية.

وشدد رئيس حزب القوات على أن لبنان يحتاج حكومة مستقلين بالدرجة الأولى، فمصلحة البلاد قبل أي مصلحة اخرى، مؤكدا أن حزبه دفع ثمن سياسات خاطئة انتهجها البعض والكل يشهد على أداء وزرائه.

وأكد سمير جعجع أن حزب القوات اللبنانية لن يشارك في حكومة سياسية.

وقدم سعد الحريري استقالته أمس إلى الرئيس ميشال عون تجاوبا مع مطالب المتظاهرين.
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