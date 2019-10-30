نقل نجمة "ستار أكاديمي" إلى المستشفى بعد أزمة صحية

تعرضت الفنانة التونسية غادة جريدي، نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى.



وعلقت غادة جريدي، على الصورة قائلة: "الحمد لله الذي عافانا أنا عمري ما حسيت الإحساس اللي حسيت اليوم الموت حق علينا، لطفك يا ربي ورضاك كل ما تعطيني راضية بيه الحمد لله دايما وأبدا ادعولي دعوت خير بالشفاء العاجل".



وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى.