نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد عدد من المستشفيات بالخارجة

زارت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى اليوم، عدد من المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة الخارجة، للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وتفقدت أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات والتي تم دعمها بـ ٣٠ سريرا مجهزا جديدا لزيادة القدرة الإستيعابية للمستشفي، كما تفقدت أقسام ومعامل بالمستشفى ووجهت بتوفير كافة الأدوية والتأكد من صلاحيتها.



كما وجهت خلال جولتها بالمركز الطبي بحي الزهور بسرعة الاستفادة من الأقسام الغير مستغلة وتشغيل عيادات تخصصية جديدة، كما شهدت أعمال الدورة التدريبية التي يتم تنفيذها بالمركز لتدريب فرق التمريض باقسام الاستقبال والطوارئ على الإسعافات الأولية.



واستكملت جولتها بتفقد الوحدة الصحية بقرية الشركة ٥٥ بالمنيرة والتي تم تطويرها بمنحة إماراتية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي القرية، ووجهت بسرعة تجهيزها استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.