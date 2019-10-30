رئيس الوزراء: قروض حسنة للفلاحين لتنفيذ الري الحديث

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعميم تجربة استبدال الري بمنظومات الري الحديثة، حيث أن حجم الأراضي المزروعة في مصر نحو 8.3 مليون فدان، منها 1.3 ملايين فقط يروون بالرى الحديث، والباقي بـ"الغمر".



وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، أن تركيزنا أن نبدأ المشروع في الفترة القليلة المقبلة كأحد جوانب التنمية، على أن نتيح تمويل للفلاحين بقروض ميسرة لا يوجد بها أي أعباء مالية لتشجيعهم على الاتجاه للرى الحديث.



وأوضح أن التجربة التي نفذت على هذا المشروع في محافظة الفيوم أثبتت زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تصل حتى 40%، موضحًا أن الدولة تتبنى هذا المشروع، وستتيح التمويل للفلاحين، والذين سيعملون على تنفيذ المشروع بأقل تكلفة ممكنة، وفي أسرع وقت، وتحت إشراف الأجهزة الفنية للدولة.



وجدد رئيس الوزراء تأكيده على إيلاء الحكومة لقطاعي التعليم والصحة أهمية كبرى طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب الإصلاح الإداري، موضحًا أن أي وفورات في الموازنة العامة للدولة سيوجه لهذين القطاعين اعتبارًا من أول يناير، لزيادة وتيرة تنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

