راغب مصطفي مساعدا لرئيس الوفد لشئون العاملين بالخارج

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019 قرارا بتعيين المهندس راغب مصطفي إسماعيل مساعدا لرئيس الوفد لشئون العاملين بالخارج، على أن ينفذ القرار من تاريخه.



وأعاد حزب الوفد قام تشكيل عدد من الأمانات واللجان الخاصة به بالمحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية استعدادًا للانتخابات المجالس المحلية والشيوخ المقبلة.