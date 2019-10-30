نشوى مصطفى تستعيد ذكرياتها مع ممدوح عبدالعليم.. وتوجه رسالة له

استعادت الفنانة نشوى مصطفى، ذكرياتها مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، ونعته بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".



وقالت في تدوينتها: "أشهد الله أنك يا ممدوح كنت من أرقى البشر اللي قابلتهم في عمري كله من نبلاء الزمن اللي عايشين فيه واللي صعب نقابلهم دلوقتي".



وأضافت: "في الجنة بإذن الله يا أرجل وأجدع وأطيب من قابلت، وربنا يصبر قلبك يا شافكي ويقويكي على وجع البعاد".



جاء ذلك في تعليقها على تلقيها دعوة لحضور توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم"، والذي كتبته زوجته الإعلامية شافكي المنيري، ويتضمن الكتاب أهم المواقف الشخصية الغير معروفة عن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.



وضمت شافكي المنيري، عددًا من كواليس أهم أعمال الفنان الراحل، وكانت تعكف على كتابته منذ فترة طويلة.



يذكر أن الفنان ممدوح عبدالعليم رحل عن عالمنا يوم 5 يناير 2016، عن عمر 60 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال تأديته التمارين الرياضية بعد صالات الجيم.