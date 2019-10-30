بعد تحمل عمان مصاريف علاجه.. وصول جثمان مصري توفي بالأردن غدا

يصل إلى أرض الوطن جثمان المواطن المصري، أشرف عبد العزيز عطوة، من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران رقم 740 التي تصل إلى مطار القاهرة في الساعة الخامسة من فجر غد الخميس، وذلك بعد 35 يوما من وفاته، واحتجاز المستشفى التي كان يعالج فيها جثمانه حتى يتم سداد تكاليف علاجه حتى يوم الوفاة.



وتدخل وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، وعرضها على الفور على مجلس الوزراء الأردني، الذي وافق على الفور بإعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتى وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.



وتوجهت وزارة القوى العاملة، بالشكر والتقدير لوزير العمل الأردني نضال البطاينة على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفي من جميع مصاريف علاجه، مؤكدة خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدي القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.



وكانت وزارة القوى العاملة، وجهت مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع لها بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة الذي توفي 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان علي أثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.



وتلقت الوزارة، تقريرا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري يفيد أن السفارة تواصلت علي الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفي إلى مصر، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفي أو أية جهة أخري تكاليف علاجه حتي تاريخ وفاته والبالغة حوالي 14 ألفا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألف و900 دولار، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.



وأشارت المستشفى أن القواعد المعمول بها لا تمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يوما علي واقعة والوفاة، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلي مستشفى مركزي لأنها الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.



وأشار المستشار العمالي إلى أن السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي كثفوا جهودهم لدى وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، والذي تدخل علي الفور لدي مجلس الوزراء الأردني، وذلك لإعفاء المتوفي من كافة مصاريف العلاج، ووافق المجلس علي اعفاء المتوفي في كافة مصاريف العلاج حتى وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.