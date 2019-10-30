الرئيس البلغاري يجدد الدعوة للسيسي لزيارة بلاده

استقبل رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في بلغاريا وشمال مقدونيا، بمناسبة قرب انتهاء مهمته بالخارج.



وتناول اللقاء مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية مما يعكس الإرادة السياسية لقيادة البلدين لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في شتى المجالات.



ووجه رئيس جمهورية بلغاريا الشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر على حفاوة الاستقبال خلال زيارته إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، والتي وصفها بالناجحة، مجددًا الدعوة المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلغاريا في أقرب فرصة.



وتعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت علاقتها مع بلغاريا، حيث بدأت العلاقات بين البلدين منذ أكثر من 90 عامًا.