"مرسي" تستقبل رئيس "إكسون" مصر لبحث تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، المهندس هشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر وممثلين عن الشركة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة المصرية.



ورحبت الدكتورة مايا مرسي بهم في المجلس القومى للمرأة، معربة عن سعادتها بتعاون المجلس مع أحد الشركات العالمية مثل إكسون موبيل والتي تضع قضية تمكين المرأة في جميع المجالات ضمن أولويات اهتماماتها، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم النهوض بالمرأة وتمكينها، وأكدت أن النساء يسعين دائما للنجاح وهن أكثر قدرة على التحمل والمثابرة للوصول إلى الهدف المنشود، وتأثير تمكينهن سيعود بفائدة كبيرة على المجتمع.



وأكد المهندس هشام العمروسي، أن شركة إكسون موبيل لها تاريخ حافل في مجال مبادارات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وشمولها في المجتمع، مشيرا إلى أن الشركة تؤمن بالمرأة وبضرورة تقديم الفرص الاقتصادية لها داخل الشركة أو خارجها، مشيرا إلى مشاركة الشركة مع العديد من الجهات المعنية والشركات الآخرى لتمكين المرأة والفتاة المصرية.



وأشار "العمروسي" إلى أنه إذا كانت مصر أقدم دولة في التاريخ، فقوتها الحقيقية تكمن في المرأة المصرية، وقدمت المرأة المصرية نموذجًا للمرأة القائدة منذ أقدم العصور.