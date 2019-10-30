ننشر جدول مواعيد امتحانات المدارس المقترح بالبحر الأحمر

اعتمدت الدكتورة يسرا عطية، نائبة محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مقترح مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول والثاني والدور الثاني للعام الدراسي الحالي.



وأكدت نائبة المحافظ، أنه تم الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، كما تم مراعاة الابتعاد عن عقد أية امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد المسيحيين واليوم الذى يليه.



وتابعت عطية، في بيان لها، استمرارالامتحانات يوم السبت أسبوعيا خلال فترة الامتحانات، وأن يكون التقييم شفهيا فى جميع المواد للصف الأول الابتدائي العام والمكفوفين فى الفصل الدراسي الأول والثاني، كما سيكون التقييم شفهيًا فى جميع المواد للصف( الأول - الثانى) الابتدائي للصم وضعاف السمع، فى الفصل الدراسي الأول والثاني.