10 نوفمبر.. عرض أولى حلقات "حواديت الشانزليزيه" على ON E

تعرض أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه" يوم 10 نوفمبر المقبل، على شاشة قناة on e، وتدور أحداث المسلسل حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينات ويحتوي على 45 حلقة.



"حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجي، وإشراف عام حسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحي، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وأستايلست وتصميم ملابس ملك ذوالفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وجينا سليم، إدوارد، وفريدة سيف النصر، وسارة عادل، وأماني كمال، وهاجر الشرنوبي، ورباب ممتاز، ومحمد عبد الحافظ، ومنة جلال، وخالد محروس، وعزوز عادل، وندى عادل، وضيوف الشرف حمدي الوزير، وعايدة رياض، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.